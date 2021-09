Québec forte et fière: une ancienne présidente de commission scolaire fait le saut avec Bruno Marchand

Manon Robitaille, ancienne présidente de la Commission scolaire de la Capitale, se présentera sous les couleurs du parti de Bruno Marchand dans Val-Bélair, le 7 novembre prochain.

C’est ce que Québec forte et fière (QFF) a annoncé mardi en fin de matinée en point de presse. Même si l’éducation est de compétence provinciale, Mme Robitaille a particulièrement insisté sur cet enjeu lorsqu’elle a évoqué ses priorités pour le district.

«Quand il y a des développements vertigineux dans des quartiers et de nouvelles familles qui viennent s’y installer, l’école est au cœur du quartier. Donc, il faut travailler en partenariat et c’est par le canal municipal que je le ferai», a-t-elle assuré.

De façon plus générale, Mme Robitaille a affirmé que le secteur de Val-Bélair vit, depuis quelques années, «une surdensification et un étalement sans aucune vision». Elle a également déploré «un boom immobilier vertigineux et une destruction sauvage de nos boisés de proximité».

D’après elle, cette «désorganisation complète du territoire» conduit à plusieurs problèmes comme la congestion ou la sécurité routière déficiente. «On est en train de défigurer nos quartiers, a-t-elle regretté. Nos écoles débordent.»

Une autre candidature

QFF a par ailleurs annoncé la candidature de Ludovic Lorrin dans le district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Résident à Québec depuis l’an 2000, l’homme d’origine française est diplômé en charpenterie.

Travailleur autonome, il est à la tête d’une compagnie de sciage de bois mobile. Entre 2016 et 2019, il était membre du Conseil de quartier du Lac Saint-Charles de 2016 à 2019. Il fut également président de l’organisme Ressources actions familles à Lac Saint-Charles.

Troisième lien

Dans un autre ordre d’idées, le chef du parti Bruno Marchand a été interrogé à savoir si le troisième lien entre Québec et Lévis a un potentiel écologique comme le chef bloquiste Yves-François Blanchet l’a récemment laissé entendre. «Le gouvernement du Québec, qui propose ce projet-là, doit en faire la démonstration. En 2021, on ne peut plus vivre en ne se souciant pas des tests environnementaux, a-t-il répondu. Aujourd’hui, je suis incapable de vous dire que ça peut être écologique.»

M. Marchand a également rappelé que son parti s’oppose à la sortie d’une bretelle du tunnel dans le quartier Saint-Roch. Aussi, selon QFF, l’argent qui serait mis dans ce mégaprojet de 10 G$ ne doit aucunement servir de prétexte au gouvernement pour priver la Ville de Québec de financements pour d’autres projets.

