Un don de vie

Photos courtoise

Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l’information au Journal de Québec (à gauche) et Julie Couture, cheffe d’antenne de TVA Nouvelles, vous invitent, à titre de porte-paroles, à prendre un rendez-vous pour donner du sang, cette semaine, le jeudi 9 septembre, afin de sauver des vies. La collecte conjointe, qui se déroulera aux Galeries de la Capitale, entre 10 h et 20 h, a pour objectif de recevoir 100 dons, soit 1/10 des 1000 dons nécessaires quotidiennement pour subvenir aux besoins de la population québécoise. Planifiez votre don dès aujourd’hui à www.jedonne.hema-quebec.qc.ca/ ou 1 800 343-7264.

Toute une prise pour Bulle

Photo courtoise

Complexe Jules-Dallaire, sur le boulevard Laurier, à Sainte-Foy, m’avise que la clientèle du resto pourra se délecter, cette semaine, de thon Bluefin, un des poissons les plus prisés au monde, qui sera en grande vedette sur le menu. Le 31 août dernier, Charles Papineau, chef exécutif et copropriétaire, de même que Tchad Khalil, copropriétaire, et quelques associés du resto, ont participé à une expédition de pêche près de l’Île Miscou, au large des côtes du Nouveau-Brunswick. Après 1 heure 30 d’efforts soutenus, le monstre, de plus de 850 livres, fut finalement sorti de l’eau et a pris la pose en compagnie de l’équipage du bateau de Richard Desbois des Pêcheries Raymond Desbois. De gauche à droite, sur la photo : Guillaume Gauthier, Tchad Khalil, Dominic Gagnon, Charles Papineau et Martin Gagnon.

Décision émotive

Photo courtoise

Michel Moreau (photo), le doyen des restaurateurs de Québec qui a célébré ses 85 ans le 30 juillet dernier, vient de vendre son restaurant La Tyrolienne, qui était en activité depuis 48 ans. Michel, qui célèbre aussi en 2021 ses 60 ans en restauration à temps plein, avoue que la pandémie qui perdure et la pénurie de personnel sont à l’origine de cette décision. Ce sont des promoteurs immobiliers qui ont des projets majeurs (derrière l’édifice Jules Dallaire de l’arrondissement Sainte-Foy) qui en ont fait l’acquisition. Michel a aussi annoncé à son personnel, avec beaucoup d’émotion, que le dimanche 26 septembre sera le dernier jour de La Tyrolienne. Il en profite pour remercier sa distinguée clientèle au fil des ans.

La page est tournée

Photo courtoise

C’est avec un pincement au cœur que Rocco Cortina (photo), propriétaire des restaurants Il Matto, a vu récemment la rétrocaveuse démolir l’édifice qui abritait son resto Il Matto depuis 15 ans, sur l’avenue Myrand à Sainte-Foy. Un important dégât d’eau survenu avant les fêtes 2020 avait presque sonné le glas pour l’établissement qui devait de toute façon céder sa place à un autre projet (résidentiel et commercial) piloté par Rocco sur cet emplacement. Les plus âgés se souviendront du restaurant Nupur (cuisine indienne) et d’une succursale de la chaîne A&W qui ont déjà été en activité sur ce terrain à l’angle de Myrand et Saint-Jean-Bosco. En plus de celui de la rue Saint-Pierre, dans l’Hôtel 71, dans le Vieux-Québec, un autre Il Matto devrait voir le jour cet automne, cette fois à Lévis. À suivre.

Anniversaires

Photo courtoise

Aleksandra Wozniak (photo), joueuse de tennis québécoise intronisée au Temple de la renommée de la Coupe Rogers, 34 ans... Geneviève Paris, auteure-compositrice-interprète, 65 ans... Jacques Lemaire, joueur du Canadien (1967-1979), conseiller chez les Maple Leafs de Toronto, 76 ans... Peter Pringle, chanteur canadien, 76 ans... Denis Vaugeois, directeur des Éditions du Septentrion, 86 ans... Claire L’Heureux-Dubé, ex-juge à la Cour suprême du Canada, 94 ans.

Disparus

Photo courtoise

Le 7 septembre 2020 : Jean Gagné (photo), 75 ans, ex-réalisateur à TVA Québec (Télé-4)... 2018 : Jacques Amyot, 93 ans, nageur, premier homme à traverser le lac Saint-Jean à la nage en 1955 et premier Québécois à traverser la Manche... 2017 : Gene Michael, 79 ans, ex-arrêt-court, gérant et dirigeant des Yankees de New York... 2012 : Jean-Claude Grondin, 72 ans, président provincial de la FADOQ... 2011 : Gilles Tremblay, 74 ans, bénévole du Tournoi pee-wee de Québec et ex-sportif du Québec... 2010 : André Lemieux, FCA, 63 ans, Associé-conseil du cabinet de comptables agréés de Lemieux et Nolet de Lévis... 2010 : Claude Béchard, 41 ans, ex-député de Kamouraska-Témiscouata... 2009 : Mélanie Roy, 21 ans, jeune policière à l’emploi de la police de Lévis... 2003 : Le Grand Antonio, 77 ans, personnage légendaire de la culture populaire québécoise... 1959 : Maurice Duplessis, 69 ans, premier ministre du Québec.