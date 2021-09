Vietnam: 5 ans de prison pour avoir propagé le Covid-19

Hanoï | Un Vietnamien a été condamné à cinq ans de prison pour avoir enfreint les règles de quarantaine de son pays et transmis le Covid-19 à plusieurs personnes.

Le Van Tri, 28 ans, a été reconnu coupable d’avoir «propagé des maladies infectieuses dangereuses à d’autres personnes» après s’être rendu en juillet dans sa province natale de Ca Mau (sud) depuis Ho Chi Minh Ville en plein pic d’épidémie, selon une décision rendue publique sur le site internet du tribunal local.

Le jeune homme a été accusé de ne pas avoir respecté sa quarantaine obligatoire de 21 jours à domicile lors de son arrivée à Ca Mau, région relativement épargnée par le virus à l’époque, et il a été testé positif au Covid-19 le 7 juillet.

«La violation par Tri du règlement de quarantaine médicale à domicile a entraîné l’infection de nombreuses personnes par le Covid-19 et le décès d’une personne le 7 août 2021», selon la décision du tribunal.

Selon les médias d’État, huit personnes ont été infectées à cause de lui.

Après avoir maintenu le nombre de cas à un faible niveau l’année dernière, le Vietnam est maintenant confronté à sa plus grave épidémie de Covid-19. Le pays totalise plus de 540 000 infections et plus de 13 000 décès.

La grande majorité des cas ont été enregistrés depuis la fin du mois d’avril. La capitale Hanoï, ainsi que Ho Chi Minh-ville ont été soumises à des confinements stricts ces derniers mois.

Au Vietnam, plusieurs personnes ont déjà été condamnées pour avoir propagé le virus.

Un homme de 32 ans de Hai Duong (nord) a été condamné à 18 mois de prison en juillet et un agent de bord de Vietnam Airlines à deux ans de prison avec sursis en mars pour le même motif.