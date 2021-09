Le Club des petits déjeuners lance sa campagne de la rentrée scolaire et fait appel à la générosité de ses partenaires et à la vôtre pour s’assurer de pouvoir continuer de rejoindre le nombre considérable d’enfants qui ont bénéficié d’un programme de petits déjeuners au cours de la dernière année. Le Club soutient actuellement plus de 3183 programmes en milieu scolaire et communautaire et rejoint 490 974 enfants chaque jour. Ceci représente une augmentation allant de 5 % à 100 %, selon les provinces, de la fréquentation dans les programmes au Canada par rapport à l’année précédente. Selon des données récentes, près de 2 millions d’enfants au Canada risquent de commencer leur journée par la faim. Cela représente 1 enfant sur 3 qui est susceptible d’arriver à l’école le ventre vide chaque matin. Dans le cadre de la campagne de la rentrée, le Club a connu des chandails en édition limitée pour amasser des fonds supplémentaires. Une boutique éphémère en ligne sera lancée le 8 septembre dès 10 h, avec un nombre limité de chandails à vendre. Il existe d’autres moyens de contribuer à cette campagne : en ligne au clubdejeuner.org/rentree2021 ou par textos : textez CLUB au 20222.

Projet Licorne

Photo courtoisie

Toujours impliqué dans la communauté, Promutuel Assurance a remis récemment un chèque de 3500 $ au Halo, entraide communautaire et aide à domicile de Donnacona, pour son projet Licorne. Le projet Licorne vise à accueillir, sous le même toit, des personnes seules ou âgées ou présentant une problématique de santé mentale ou atteintes de l’Alzheimer ou vivant avec un handicap physique ou intellectuel dans le but de leur proposer des activités communes où chacun pourra exploiter ses connaissances, son expérience de vie et son désir d’apprendre dans un lieu commun soit l’ancienne église des Écureuils à Donnacona, devenue un centre intergénérationnel, nommé Le Relais de la Pointe aux Écureuils. Sur la photo, de gauche à droite : Louise Légaré, de Promutuel Assurance et Isabelle Moffet, directrice générale, du Halo, entraide communautaire et aide à domicile.

Trou d’un coup quadriennal

Photo courtoisie

Bravo à Paule-Andrée Fortin, de Québec et membre du club de golf L’Albatros, qui a réalisé, le 17 août dernier, un trou d’un coup à son club de la route de l’Aéroport de Québec en utilisant son bois numéro 1 sur une distance de 130 verges. Pour Paule-Andrée, il s’agissait de son 2e trou d’un coup en carrière en quatre ans au même trou, soit le numéro 11 l’autre étant survenu en août également, mais le 1er août 2017. Sur la photo, Paule-Andrée, 3e à partir de la gauche, est accompagnée de ses partenaires de jeu : Roselyne Purcell, Claudette Nadeau et Danielle Bédard. Prochain rendez-vous dans quatre ans, en 2025, Paule-Andrée ?

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 septembre 1941. Début du siège de Leningrad par les troupes allemandes, finlandaises et finalement espagnoles lors de la Seconde Guerre mondiale. D’une durée de 900 jours entre septembre 1941 et janvier 1944, le siège de Leningrad coûte la vie à 800 000 habitants, principalement morts de froid et de faim. La population de la ville est en outre soumise au feu ennemi et au contrôle strict et sans pitié des autorités soviétiques.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alexandre Bilodeau (photo), skieur acrobatique (bosses) médaille d’or aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 34 ans... Pink, chanteuse et compositrice américaine, 42 ans... Pierre Sévigny, restaurateur (Tim Hortons sur Bouvier), 50 ans...Joe Bocan, chanteuse québécoise, 64 ans...Diane Jules, comédienne québécoise, 69 ans... Zachary Richard, chanteur américain, 71 ans.... Rogatien Vachon, gardien de buts (LNH) pour le Canadien de 1966 à 1971, 76 ans.... Rodrigue Biron, chef de l’Union nationale (1976-80), 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 septembre 2011 : Michel Roy (photo), 81 ans, ancien diplomate et journaliste... 2017 : Pierre Bergé, 86 ans, homme d’affaires et mécène français... 2016 : Prince Buster, 78 ans, chanteur, DJ et percussionniste jamaïcain... 2015 : Joaquin Andujar, 62 ans, ancien lanceur des Ligues majeures et gagnant des Séries mondiales... 2014 : Michel Daigle, 57 ans, communicateur (animateur radio CHGB, CHNC, CFLP et CKMN) et directeur de Centraide Bas-Saint-Laurent... 2014 : Roger Auque, 58 ans, ancien otage au Liban, journaliste chevronné et grand reporter... 2012 : Allyre Sirois, 89 ans, juge canadien... 2003 : Sœur Berthe, 91 ans, auteur de plusieurs livres de recettes gastronomiques... 2000 : Yves Gaucher, 66 ans, peintre québécois...