TREMBLAY, Rosella



A l'Hôtel Dieu de Québec, le 23 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Rosella Tremblay, conjointe de monsieur Pierre Albert. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h00 au centre commémoratifMadame Tremblay laisse dans le deuil son conjoint monsieur Pierre Albert ; ses frères et sœurs : Jocelyn (Rachel Ménard ), Alain (Dominique Girard), Réjeanne (Gérald Tremblay), Lilianne (Jeannot Desgagnés), Hélène (Herman St-Gelais) et Nadine (Roger Vigneault); la fille de son conjoint : Christine Albert (Claude Parent) et leur fille Alexandra Parent; ses beaux-frères et belles-sœurs; Suzelle (feu Gilles Tremblay), Gilles Albert (feu Thérèse Desjardins), Francine Albert (Danielle Therrien); sa filleule Geneviève Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 9ième étage de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca