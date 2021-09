Aux abords du pôle Nord, la glace témoin et victime du réchauffement climatique

PÔLE NORD | Un brise-glace fend l’immensité de la banquise pour rejoindre le pôle Nord. Mais il ne faut pas s’y tromper, ce « champ blanc » a beau s’étendre à perte de vue, le réchauffement climatique est bien là. Dans la glace.

Dmitri Loboussov commande depuis treize ans le « 50 let Pobedy » (50 ans de la Victoire), l’un de ces énormes navires nucléaires que la Russie bâtit pour garantir sa suprématie marine dans l’Arctique afin d’y exploiter (priorités stratégiques fixées par Vladimir Poutine) ressources naturelles et voies commerciales naissantes.

Le capitaine de 57 ans, qui alterne quatre mois en mer et à terre, est un amoureux de cette banquise que son immense brise-glace rouge et noir transperce.

Lancé, le navire de la flotte nucléaire de l’agence atomique russe Rosatom reste suffisamment silencieux pour qu’on entende la glace craquer sous sa coque.

À vitesse minimale, ce monstre de métal de 159,6 mètres semble glisser tel un patin sur la banquise. Dans la baie d’Essen, au large de la Terre George, un ours blanc ne fuit même pas, gambadant ou se prélassant à proximité du navire.

« C’est les ours les patrons, c’est leur maison, on ne fait que passer. S’ils sont sur notre route, on ralentit, ou contourne », assure le capitaine.

Son brise-glace a déjà atteint 59 fois 90° Nord, le pôle géographique. C’est dire si le marin, barbe grise et pipe au bec, connaît la région et ses métamorphoses.

Après près de trente ans de mer, ce qu’il comprend le mieux, c’est cette glace qu’il brise et sur laquelle déambulent les ours. Or, avec le réchauffement climatique, dit-il, elle n’est plus la même.

« On n’en rencontre plus »

« Je vais au pôle depuis 1993 et dans les années 1990, au début des années 2000, la glace était plus complexe, difficile et épaisse », explique ce marin taciturne, tiré à quatre épingles dans son uniforme bleu marine.

« Il y avait beaucoup de glaces pluriannuelles. De la glace comme ça, on n’en rencontre presque plus », poursuit le capitaine, en mission cette fois-ci pour montrer l’Arctique à des lycéens ayant gagné un concours scientifique.

La banquise pluriannuelle est plus compacte, car, lorsqu’elle se forme sur plusieurs années, elle perd en sel, dit-il. Mais aujourd’hui, l’essentiel du « champ blanc » est composé de glaces jeunes qui fondent rapidement en été.

Selon les scientifiques, il n’y a aucun doute, le réchauffement climatique est à l’œuvre. Comparée aux années 1980, la surface de la banquise dans l’Arctique russe est suivant les années de « cinq à sept fois moindre », note l’institut météorologique Rosguidromet dans son rapport du mois de mars, et en 2020, « la couverture de glace en septembre a atteint un record de faiblesse avec 26 000 km2 ».

Le document relève aussi que le réchauffement en Russie, dont le tiers du territoire se situe au-delà du cercle polaire, est plus rapide que la moyenne du globe : depuis 1976 la température y a augmenté de 0,51 °C par décennie.

Dans ce pays à l’économie fondée sur l’extraction des hydrocarbures, on reconnaît l’existence du réchauffement, mais nombreux sont ceux à en minimiser le caractère anthropogène.

Viktor Boyarski, un des passagers du « 50 let Pobedy », est de ceux-là.

Cet explorateur de 70 ans, expert du Grand Nord, ancien directeur du musée russe de l’Arctique et de l’Antarctique, estime, malgré l’abondance de preuves du contraire, que l’activité humaine « ne joue pas un rôle clé » dans le réchauffement de la planète.

Du soleil au brouillard

Par contre, il constate que le cercle polaire est bien plongé dans un cercle vicieux, car le recul de la banquise permet aux eaux tempérées de l’Atlantique d’entrer dans le bassin arctique. Cela « empêche la glace de se former comme elle le faisait il y a 20 ou 30 ans », note l’ex aventurier, célébrité en Russie.

« C’est un processus de réaction en chaîne : moins il y a de glace, plus il y a d’eau et plus il y a de chaleur. Et plus il y a de chaleur bien sûr, plus l’étendue de la glace se réduit », raconte ce barbu, debout dans la brume enveloppant le Pôle Nord.

Après des années de mer, le capitaine Loboussov a été témoin aussi de dégâts climatiques sur les îles arctiques.

« Lorsqu’on passe l’archipel François-Joseph, on voit que les glaciers ne sont plus là où ils ont été portés sur la carte », relève-t-il, « les glaciers reculent, il n’y a pas à discuter, aucun doute, c’est l’effet de la chaleur ».

Puis, le briscard des mers expose une autre illustration des mutations en cours. En été, le pôle Nord est désormais « couvert de brouillard ».

« Je pense que c’est l’effet du réchauffement, il y a plus d’humidité dans l’air », dit-il, « avant, aller au pôle sans lunettes solaires était impossible tant le soleil brillait ».

