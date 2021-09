«Chaos» : un véritable tour de force

«Chaos» devrait faire jaser (en bien) cet automne. La nouvelle série de TVA nous accroche rapidement avec une histoire solide et des personnages attachants. Et, visuellement, l’œuvre impressionne, avec des scènes de foule, d’explosions et d’après-crime avec blessés, assemblées en un temps pratiquement record en pleine pandémie.

Une soirée de concert qui s’annonçait magique pour une bande de jeunes adultes encore candides prend une tournure tragique dans «Chaos». Une seconde, on chante en chœur «Le monde est chill» avec la star de l’heure, INVO (Simon Morin, qui s’en sort très bien dans son premier rôle à l’écran). La suivante, deux bombes explosent dans la grande salle Santorini (en réalité le Théâtre Rialto, à Montréal), causant morts, blessures et innombrables séquelles physiques et psychologiques à ceux et celles qui y étaient.

Du nombre, la jeune pianiste Eugénie (Lysandre Ménard), qui se retrouve au rendez-vous par un concours de circonstances et pensait vivre le plus beau moment de sa vie jusqu’à ce que surviennent les détonations, tente après coup de recoller les morceaux du casse-tête, de retrouver des amis rencontrés sur place et de faire la paix avec ce revers du destin.

Illusion parfaite

Outre son récit qui suscite la curiosité – inspiré par d’autres tragédies du genre, dont celle du Bataclan en novembre 2015, et dont le procès se tient justement ces jours-ci (une pure coïncidence avec la diffusion de la série, assure TVA) – «Chaos» se démarque par la réalisation impeccable de Stéphan Beaudoin («Alerte Amber», «L’heure bleue») et la reconstitution très habile de scènes chargées, au propre comme au figuré. Plusieurs petits tours de force ont été accomplis sur le plateau.

Au spectacle d’INVO, on croirait véritablement voir une assistance d’un millier de personnes se déchaîner, collées comme on peut l’être dans pareil contexte, mais la distanciation sociale et les mesures sanitaires ont bel et bien été respectées pendant le tournage, bouclé dans une période très courte de trois mois.

Pour les explosions, l’équipe jure n’avoir eu recours à aucun effet de postproduction; tout a été réalisé sur place, pendant l’enregistrement. Au montage, on a seulement effacé les masques dans le public et créé l’illusion – parfaite – d’un parterre rempli.

Un souci de réalisme a guidé l’aventure dans les moindres détails ; les 14 musiciens qui accompagnent INVO sont d’authentiques instrumentistes.

Quant aux images sanglantes des minutes suivant le fracas, elles sont saisissantes et bouleversantes.

Difficile gloire

Les journalistes qui ont assisté au visionnement de presse des deux premiers épisodes de «Chaos» (sur un total de 10), mercredi, sont tenus au silence sur beaucoup d’éléments de l’intrigue façonnée par Josélito Michaud et son équipe de coauteurs.

Mais on aura certainement envie d’y revenir. Non seulement le drame au cœur de l’histoire comporte son lot de mystères (qui en est à l’origine? Certains en savent-ils plus qu’on ne l’imagine?), mais aussi, dans la panoplie de protagonistes qui gravite autour, chacun a ses secrets. Tout le monde a quelque chose à cacher. Des débuts de réponses se glissent ici et là... Effleurés dans les deux premières heures, les aléas de la célébrité seront abondamment scrutés tout au long de la série. Pourtant au sommet de la réussite et gentil avec ses «fans», INVO n’est pas le plus sympathique des garçons une fois les caméras éteintes et fait subir ses humeurs en montagnes russes à ses proches, dont son frère Charles (Henri Picard), qui travaille avec lui.

L’artiste, dont la renommée est internationale, souffre véritablement d’un mal-être et avoue lui-même être au bout du rouleau quand il s’apprête à offrir l’ultime prestation de sa tournée mondiale chez lui, à Montréal. Qu’est-ce qui pousse une vedette à vouloir demeurer à tout prix sous les projecteurs, même lorsque le plaisir n’y est plus? Cette question, entre autres, fascine Josélito Michaud.

«Chaos», le mardi, à 21 h, à TVA, dès le 14 septembre. Un disque dérivé de la série, comprenant les chansons d’INVO interprétées par Simon Morin (écrites par Daniel Bélanger) et d’autres pièces livrées par Mélissa Bédard, Lunou Zucchini, Beyries et Véronique Béliveau, est déjà disponible en précommande. Il sera en vente sur les plateformes numériques le 14 septembre et en format physique le 17.

Les personnages de «Chaos» vus par Josélito Michaud