Collision mortelle à Beauport: pas de nouvelles accusations de la Couronne

Bien que les deux enfants impliqués dans le violent impact survenu le 2 septembre à Beauport soient décédés, la Couronne a choisi d’attendre avant de déposer de nouvelles accusations à l’égard du récidiviste de l’alcool au volant.

Au lendemain du terrible impact survenu à l’intersection de l’autoroute Dufferin-Montmorency et de l’avenue François De Laval, Éric Légaré a comparu au téléphone alors qu’il se trouvait à l’hôpital pour y soigner ses blessures.

Le poursuivant, Me Pierre-Alexandre Bernard avait alors porté contre le chauffard huit chefs d’accusations soit conduite avec les facultés affaiblies causant la mort de Shellie Fletcher, 44 ans et de James Fletcher, 68 ans, conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions et de conduite dangereuse.

Nouvelles accusations

Le décès de Jackson, 14 ans et Emma, 10 ans, est toutefois venu changer la donne et de nouvelles accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort viendront éventuellement alourdir le dossier de Légaré qui est désormais détenu à l’Établissement de détention de Québec.

La poursuite a toutefois choisi d’attendre d’obtenir le taux d’alcool qui se trouvait dans le sang de Légaré avant de déposer ces nouvelles accusations. Des analyses qui devraient être obtenues d’ici les prochains jours.

Devant certains des membres de la famille durement touchée, le poursuivant et l’avocat de la défense, Me Vincent Montminy ont donc convenu de ramener le dossier de l’homme de 43 ans au 15 septembre pour déposer les nouvelles accusations. L'enquête sur remise en liberté devrait avoir lieu la semaine suivante.

Rappelons que quelques jours après avoir perdu quatre membres de sa famille, Jean-Dominic Lemieux, le père de Emma est allé se recueillir sur les lieux du terrible accident où deux trottinettes ont été placées pour rendre hommage aux deux jeunes victimes.

« L’alcool au volant, ça brise des vies»

Sur place, il avait souligné au représentant du Journal qu’il constatait deux problèmes en lien avec le terrible accident : l’alcool et la configuration des lieux.

« C’est trop facile de faire une erreur ici. Lui, en plus, c’était l’alcool, une simple distraction mineure, paf, il arrive un accident », avait-t-il analysé.

Il avait ajouté penser aux membres de sa famille décimés mais aussi aux délinquants qui commettent ce crime.

« L’alcool au volant ça brise des vies. Ça brise la vie des victimes, mais l’accusé, sa vie est scrappée, et c’est peut-être ça qui est le plus frappant comme message. Ça va scrapper votre vie aussi», avait-il dit.