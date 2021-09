TREMBLAY, Jean-Marie



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 1er septembre 2021, à l'âge de 85 ans et 3 mois, nous a quittés Monsieur Jean-Marie Tremblay. Il était l'époux de Madame Nicole Tremblay et il demeurait à Saint-Hilarion.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.membres de la famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Saint-Hilarion, vendredi jour des funérailles à compter de 12 heures. Monsieur Jean-Marie Tremblay laisse dans le deuil son épouse : Nicole Tremblay; ses enfants : Chantal, Nathalie (Jean Diamond), Suzanne (Alain Gingras), Norbert (Patricia Lavoie) et Karine (François Prost); ses petits-enfants : Stéphanie, Billy, Philippe, Tommy et Jennifer; sa sœur : Marie-Thérèse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; ses filleuls et ses filleules : Jean Claude, Carole, Gaétan, Maryse et Mathias ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Monsieur Tremblay est allé rejoindre ses parents : Monsieur Joseph Tremblay (Thomas) et Madame Délima Tremblay ; ses frères et ses sœurs : Véronique (feu Henri-Paul Boily), Cécile (feu Adrien Brassard), Lucien, Noël (feu Éliette Tremblay) et Thomas (Louisette Boily). Un merci spécial est adressé à chaque personne qui a prodigué des soins de qualité à domicile à Monsieur Tremblay ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec, les formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la