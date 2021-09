DekHockey de la Capitale prend de l’expansion

La popularité du hockey de terrain ne se dément pas, si bien que DekHockey de la Capitale entend commencer au printemps prochain la construction d’un nouveau complexe avec trois surfaces extérieures et trois autres à l’intérieur, dont l’ouverture est prévue à Saint-Augustin en septembre 2022.

Il y a 10 ans, DekHockey de la Capitale ouvrait les portes de son centre sur l’avenue Chauveau, au coin du boulevard de l’Ormière, une aventure qui se veut un retentissant succès depuis. Pas moins de 250 équipes y étaient inscrites pour la dernière période automne-hiver, comparativement à 60 au départ. Ce sont quelque 3000 joueurs qui évoluent sur les trois surfaces intérieures annuellement.

Voilà que le groupe investira 8 millions $ pour son deuxième complexe, qui sera situé sur la route 138, en face du Canac, à Saint-Augustin.

« La demande est très présente, autant auprès des équipes masculines que féminines et mixtes. On veut aussi pouvoir répondre aux demandes grandissantes pour des activités comme les tournois corporatifs, les ligues élites et la simple location entre amis », a expliqué l’un des copropriétaires, Francis Serré.

Photo courtoisie

Possibilité d’agrandissement

En dévoilant leur projet, les propriétaires ont même laissé entendre qu’un agrandissement serait possible, si la demande se fait sentir. Pour l’instant, en plus des six surfaces de jeu de 55 pieds sur 100 pieds, il est prévu qu’une grande terrasse extérieure soit aménagée, de même qu’un resto-bar.

« Le dek est beaucoup moins exigeant que le hockey sur glace en termes d’investissement d’argent et de temps.

« Avec des matchs qui se jouent en 50 minutes, les gens ont plus de temps pour autre chose. Nous n’avons pas non plus besoin de système de refroidissement et de zamboni, ce qui nous permet d’offrir des coûts d’inscriptions moins élevés qu’au hockey sur glace », explique M. Serré pour justifier la popularité sans cesse croissante du sport.

Photo courtoisie

La maison des Harfangs

Le nouveau complexe abritera entre autres l’équipe professionnelle de la Ligue nationale de hockey balle de la région, les Harfangs de Québec.

Des événements d’envergure dans le monde du hockey de terrain, tels que la Coupe Burrows, devraient aussi y être présentés.

Quant à la participation du grand public, les propriétaires s’attendent à recevoir 250 équipes pour l’automne et l’hiver, et le même nombre pour le printemps et l’été.

« On serait pas mal satisfait de ça », a noté M. Serré.