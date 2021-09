Des spectateurs doublement vaccinés seulement au Centre Bell

Le Canadien de Montréal aurait dévoilé son plan aux détenteurs de billets de saison quant à sa capacité d’accueillir des spectateurs à l’intérieur du Centre Bell pour la saison 2021-2022, mercredi. Les gens pleinement vaccinés seulement auraient le droit de se retrouver à l’intérieur de l’amphithéâtre.

D’ailleurs, les partisans de 13 ans et plus auraient à présenter une preuve de vaccination avec le code QR qui leur a été remis après avoir reçu leur deuxième dose contre la COVID-19, selon le réseau Sportsnet, qui a mis la main sur un courriel destiné à l’endroit des détenteurs de billets de saison. Ceux de 12 ans et moins n’auront pas à respecter cette exigence.

Au total, ce sont plus de 7500 personnes qui auraient le privilège de mettre les pieds dans l’immeuble pour chaque rencontre, à moins d’avis contraire de la part de la Santé publique. Le Tricolore séparerait donc les gens dans plusieurs sections qui pourront accueillir jusqu’à 500 personnes chacune.

Dans le cas des détenteurs de billets de saison, le Canadien a indiqué qu’il ne pourrait pas fournir de laissez-passer à tous les amateurs qui le veulent. Ceux-ci devront donc manifester leur intérêt avant le 15 septembre et l’organisation de la Belle Province divisera ses billets en fonction de la demande, en présentant des offres mensuelles. De plus, ces détenteurs pourraient ne pas se voir attribuer leurs sièges respectifs en début de saison, mais se verront offrir des places approximativement similaires, au niveau des coûts.

Le Canadien n’a pas exclu non plus la possibilité, et son désir, de pouvoir remplir le Centre Bell à pleine capacité d’ici la fin de la saison, si les autorités le permettent.