Devrait-on dénoncer notre frère?

Ma sœur et moi sommes très inquiètes. Notre mère a quatre-vingt-dix ans et elle vit toujours dans sa maison en milieu rural. Dans la famille, nous sommes deux filles mariées avec des enfants adultes, et nous avons un frère divorcé avec un fils de 30 ans.

Notre frère qui a 65 ans a toujours eu un caractère spécial, de sorte qu’on ne savait jamais comment il allait se sortir des pétrins dans lesquels il se mettait. Il y a trois ans, il a demandé à ma mère d’aller habiter avec elle pour se remettre d’une passe financière difficile.

Ma soeur aînée qui vit dans le même coin ne voyait pas d’un très bon œil une telle cohabitation, mais comme elle craignait pour la sécurité de notre mère depuis quelques temps, elle l’a encouragée à accepter, tout en la mettant en garde contre certains abus possibles de la part de notre frère.

Les premiers mois se sont bien passés, du moins selon les dires de ma soeur. Mais comme je visite notre mère moins souvent qu’elle, j’ai remarqué dernièrement qu’elle en perdait certains bouts et que notre frère avait avec elle un comportement un peu dictatorial en tentant toujours de répondre à sa place, comme si elle allait me révéler des choses qu’il ne souhaitait pas que je sache.

J’en ai parlé à ma sœur pour qu’elle ouvre l’œil, et depuis ce temps-là, elle n’arrête pas de me dire qu’elle trouve notre mère éteinte, donnant l’impression qu’elle a démissionné de la vie. Comme depuis qu’il est avec elle c’est à notre frère qu’elle a donné mandat de gérer ses avoirs et de s’occuper de son bien-être, on commence à douter des agissements de ce dernier.

Pensez-vous qu’on s’en fait pour rien ? Peut-on dénoncer un membre de sa propre famille, qui a de plus la charge de notre mère ?

Fille inquiète

Il ne faut jamais balayer sous le tapis ce genre d’inquiétude, pour la simple raison qu’il se peut qu’elle soit pleinement justifiée. À cet égard d’ailleurs, la Sureté du Québec annonçait récemment qu’en partenariat avec des intervenants sociaux, elle entendait hausser son niveau de surveillance auprès des aînés, afin de déceler les possibles situations de maltraitance.

Je sais qu’il n’est jamais simple de dénoncer quand ça risque de créer des conflits familiaux, mais c’est de votre devoir d’investiguer pour voir si vous devez le faire. Je vous conseille d’appeler la Ligne Aide Abus Ainés qui est une ligne d’écoute et de référence confidentielle fort compétente en cette matière : 1-888-489-2287