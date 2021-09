JALBERT, Guy



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 12 août 2021, est décédé à l'âge de 91 ans, le père Guy Jalbert, o.m.i., il était le fils de feu Ulric Jalbert et de feu Marie-Rose Almanda Labrecque. Il fit ses premiers vœux le 15 août 1950 et fut ordonné prêtre le 15 juin 1957. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et sœurs Yolande, r.s.r., Gilles, o.m.i., Noël (Huguette Lévesque), Micheline, r.s.r., Laurent (Francine Bérubé), Marielle, Lise (Aubert Paradis), Jean-Marc, de même que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. L'ont précédé dans le deuil ses frères et sœurs feu Jeannine, feu Rosario (feu Rita Fortin), feu Hermann (feu Michelle Bélanger). La famille recevra les condoléances enet ses cendres seront inhumées au cimetière Saint-Charles. La famille Jalbert tient à remercier Thérèse Lapierre pour le soutien et l'amitié qu'elle portait à leur frère.