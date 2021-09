Fédérales 2021: opération charme de Ruth Ellen Brosseau

Même sous la pluie, la candidate du Nouveau Parti démocratique dans Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau, va à la rencontre de ses électeurs.

Battue par les bloquistes lors des dernières élections en 2019, elle constate que les priorités n'ont pas changé depuis.

«On est allé chez [Outils] A. Richard. Le coût des matières premières, le coût des conteneurs: ça coûtait 3000 $ pour le transport, un an plus tard, 25 000 $. Donc le coût de la vie, c'est toujours d'actualité. Internet haute vitesse... Il y a du travail à faire sur le territoire. Ce n'est pas tout le monde qui est branché et on sait que c'est un service essentiel», a-t-elle dit mercredi à TVA Nouvelles.

Ayant commencé sa campagne presque deux semaines après tout le monde, Ruth Ellen Brosseau a du temps à rattraper. Elle lance d'ailleurs une grande campagne de séduction sous forme de publicité télévisée, pour dire aux contribuables de Berthier-Maskinongé que, selon elle, la circonscription a reculé depuis deux ans.

«Les propositions qui étaient faites pour améliorer le programme de gestion de risques, ça fait 10 ans qu'on a des recommandations et ça reste dans le rapport», a-t-elle indiqué.

Ruth Ellen Brosseau veut faire de la politique autrement. Pour elle, les bonnes idées devraient primer, peu importe de quel parti elles proviennent. Comme on a connu avec un gouvernement minoritaire au cours des deux dernières années.

«Critiquer, oui il y a de la place, il faut critiquer. Mais il faut être positif et proposer de vraies solutions. Il faut avouer de temps en temps que les autres partis politiques ont de bonnes idées. Il faut le dire et travailler en collaboration», a-t-elle souligné.