France vs Québec

Qu’on cesse donc de se défendre en prétextant que la France, elle aussi, est envahie par la langue anglaise. En France : grammaire, conjugaisons et syntaxe sont infiniment mieux respectés qu’au Québec. Les chauffeurs de taxi disposent d’un vocabulaire dépassant celui de la majorité des professeurs d’université québécois. Leurs tournures de phrases ne sont pas calquées sur l’anglais et l’expression écrite est beaucoup moins truffées de fautes qu’ici.

Quand on maitrise à un niveau supérieur l’armature langagière, ce ne sont pas certains mots « anglais » uniques à la France, tels les classiques et hilarants « talkie-walkie et footing », qui risquent de détruire l’expression verbale d’une nation qui demeure un phare culturel en Occident.

Dans les revues et journaux français, l’injection souvent surprenante de mots anglais témoigne davantage d’une coquetterie et d’un désir plus ou moins justifiable de montrer qu’on est à la fine pointe des tendances, que de lacunes laissant présager l’effondrement imminent d’une civilisation.

Anonyme

Je partage la presque totalité de l’opinion que vous exprimez. Par contre je pense que même si la France ne risque pas de perdre sa langue avec ses 70 millions d’habitants, je suis d’avis que par sa propension à aller de plus en plus vers l’anglais dans ses communications scientifiques et commerciales, elle n’en participe pas moins au déclin de la langue française dans le monde.