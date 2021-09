Guylaine Tremblay devient professeure d’interprétation à «Star Académie»

Guylaine Tremblay se joint au corps professoral de «Star Académie». Les académiciens de la cohorte 2022 auront le bonheur de suivre des cours d’interprétation en compagnie de l’actrice chouchou des Québécois, récipiendaire de 23 trophées Artis (dont 10 pour la personnalité féminine de l’année) et neuf prix Gémeaux.

À l’académie, Guylaine Tremblay aidera ses élèves à créer un lien authentique avec le public, à comprendre les émotions qui habitent leurs chansons, à occuper la scène et à devenir de meilleurs interprètes.

Avec la directrice Lara Fabian et le professeur de chant Gregory Charles, la comédienne fera aussi partie du trio qui évalue les candidats chaque semaine pour déterminer les mises en danger, et participera aux variétés du dimanche soir.

«Moi, le talent, ça m’émeut! Surtout quand il est accompagné de passion, de courage et de dur labeur. C’est pour toutes ces raisons que je suis une fidèle téléspectatrice de "Star Académie" depuis le tout début. Je suis infiniment privilégiée d’accompagner tous ces jeunes dans leurs rêves!», a mentionné Guylaine Tremblay dans un communiqué.

En près de 40 ans de carrière, Guylaine Tremblay a joué à la télévision, au cinéma et au théâtre, a fait de la radio et prépare même un premier «one woman show». Elle a trempé tant dans l’humour («La petite vie») que le drame («Unité 9»), pour ne nommer que ces projets.

Les auditions pour la prochaine édition de «Star Académie» s’amorcent ce vendredi, 10 septembre, à Montréal, et se déplaceront ensuite partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il faut préalablement fixer un rendez-vous au staracademie.ca avant de se rendre au lieu d’audition. Des dates supplémentaires viennent d’ailleurs de s’ajouter à Montréal, les 9 et 10 octobre prochains. Le passeport vaccinal sera exigé auprès de tous les aspirants candidats.