Hôpital de Matane: le recours aux agences de placement a explosé

L'utilisation de la main-d’œuvre indépendante a littéralement explosé à l'Hôpital de Matane dans les dernières années.

• À lire aussi: Opération policière à Sainte-Paule: «Beaucoup d’émotions en une semaine pour ma communauté», confie Pascal Bérubé

• À lire aussi: Hôpitaux: fermé pour l’été, faute de personnel

• À lire aussi: Pascal Bérubé déplore la fermeture des soins intensifs de Matane

Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, l'utilisation des agences de placement est maintenant chose courante.

En quatre ans, le recours à la main-d’œuvre indépendante a augmenté de plus de 36 000 %.

En 2018, les coûts de cette main-d’œuvre au centre hospitalier matanais étaient de 2857 $. En 2019, ils ont augmenté à 128 870 $. En 2020, la facture se chiffrait alors à 325 847 $, alors que jusqu'ici cette année elle a explosé pour atteindre 1 050 430 $.

La pandémie de COVID-19 a joué un rôle significatif dans cette augmentation. Le réseau de la santé s’est retrouvé avec plusieurs employés qui ne pouvaient plus être au travail. Les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées ont dû être retirées des centres de soins, sans parler des éclosions ou encore des employés qui devaient être en quarantaine.

Selon la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires publiques du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Annie Leclerc, le réseau de la santé n’avait pas le choix.

«On n’a pas le choix de donner les soins et services, on ne peut pas dire à notre population qu’on ne va pas vers de la main-d’œuvre indépendante parce qu’on n’a plus les ressources», a-t-elle dit mercredi à TVA Nouvelles.

Cependant, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait commencé à faire affaire davantage avec les agences privées avant la pandémie, en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui frappait déjà le réseau de la santé.

«Je dois quand même être honnête, qu’on avait vu une certaine augmentation de la main-d’œuvre indépendante dans les deux dernières années», a-t-elle confié.

Ce sont principalement des infirmières et des infirmières auxiliaires que le CISSS du Bas-Saint-Laurent doit aller chercher dans les agences privées.

En 2021, la main-d’œuvre indépendante a coûté 521 064 $ dans le département de médecine et de chirurgie de l’Hôpital de Matane. Les coûts s’élèvent à 349 886 $ à l’urgence, alors que le bloc opératoire a dû faire appel aux agences privées pour une facture totale de 174 666 $.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent était pourtant parmi les meilleurs au Québec pour l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante, en ayant très peu recours aux agences privées, mais malheureusement en quelques années la région a maintenant atteint la moyenne provinciale.

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent confirme que le recours aux agences privées est en hausse dans tous les établissements de la région, mais elle est plus prononcée à l’Hôpital de Matane.