Violence au Stade Saputo: les Ultras bannis par le CF Montréal

Le CF Montréal a imposé mercredi la «fermeture immédiate et pour une durée indéfinie» de la section 132 du Stade Saputo, en plus de bannir des lieux l’Association des supporters incluant les Ultras Montréal 2002.

• À lire aussi: Un violent incident au Stade Saputo

Pour justifier sa décision, l’organisation montréalaise a évoqué dans un communiqué émis en matinée plusieurs incidents répétés, dont certains survenus récemment. Notamment, une confrontation entre le groupe visé et des partisans du Toronto FC ayant été pris à partie physiquement lors du match du 27 août a attiré l’attention du CF Montréal.

Fermeture de la Section 132 au Stade Saputo pour une durée indéfinie >>> https://t.co/nJOTTRpKdw



Section 132 at Stade Saputo to be closed indefinitely >>> https://t.co/QOSdGGeWk0#CFMTL pic.twitter.com/Ov1tTucxG1 — CF Montréal (@clubdefootmtl) September 8, 2021

D’ailleurs, le TFC a répliqué en exigeant de ne pas émettre de billets valables pour la section des amateurs de la formation rivale à l’occasion de la visite du CF le 23 octobre au BMO Field. La ligue a approuvé cette demande, selon l’équipe montréalaise.

«Des agissements répétés de violence, d’agression verbale et physique, d’intimidation et de vandalisme, ainsi que l’utilisation fréquente de fumigènes, de dispositifs incendiaires et autres items pyrotechniques non autorisés, ont continué à croître dans la section 132», a-t-elle énuméré, ajoutant que plusieurs avertissements, requêtes et contraintes avaient été imposés aux représentants de la section 132 au cours des dernières années, mais en vain.

«Les règlements au Stade Saputo et le code de conduite de la MLS s’appliquent à tous les partisans sans exception, afin d’assurer que l’expérience et l’environnement de chaque événement soient sécuritaires et sains pour les partisans, ainsi que pour les joueurs et le personnel sur le terrain, a poursuivi le club. La ligue a aussi expliqué que d’autres sanctions pourraient être émises contre le club et ses partisans si ce type de comportement continue.»

Les relations entre certains amateurs et le CF Montréal sont tendues, particulièrement en raison du changement d’identité et de logo décidé avant la présente campagne.

Le prochain duel au Stade Saputo est prévu samedi lorsque le Nashville SC s’y présentera.

À VOIR AUSSI