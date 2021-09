La fin du Shaker sur Saint-Joseph

L’aventure sur la rue Saint-Joseph de la chaîne Shaker Cuisine et Mixologie est maintenant terminée. La direction déménagera, au cours des prochains mois, dans ce restaurant sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec.

« Nous croyons beaucoup à l’affluence générale et au potentiel de la rue Saint-Jean, encore plus avec le retour des touristes étrangers et le retour à la normale suivant la pandémie », a indiqué au Journal le copropriétaire et vice-président du groupe Shaker, Luc Beaumont.

L’incertitude entourant le retour des travailleurs dans les immeubles de bureaux avec le télétravail et l’occasion favorable d’avoir finalement un pied-à-terre dans le Vieux-Québec ont notamment pesé dans la décision des propriétaires, qui souhaitent profiter davantage de l’industrie touristique.

Fermé depuis octobre 2020

Le Shaker de la rue Saint-Joseph n’a jamais rouvert ses portes depuis le 1er octobre 2020, soit lors de la deuxième fermeture des restaurants et des bars imposée par le gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-19.

Le bail du nouveau local, situé au 1063 rue Saint-Jean, dans l’ancien Bistro Plus, est signé depuis vendredi dernier. Les travaux d’aménagement devraient débuter cet automne et l’ouverture est prévue pour l’hiver 2022. La facture du chantier pourrait atteindre 1,5 million $.