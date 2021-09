Le jeu dangereux de Justin Trudeau

Il les appelle une « minorité frustrée, des gens marginalisés qui refusent la science ».

Il a commencé par leur répondre avec compassion, puis avec passion et colère.

Lui qui cherchait à donner un sens à sa campagne, il l’a enfin trouvé en affrontant la horde agressive d’antivaccins qui le pourchasse.

Tout comme Hillary Clinton en 2016, Justin Trudeau a trouvé ses déplorables.

Une ultra-minorité qui a pris la campagne électorale en otage.

Entre dénoncer et instrumentaliser, la glace est de plus en plus mince pour le chef libéral.

Crinqués

Après les insultes et les doigts d’honneur, lundi soir, du gravier fut lancé sur le chef libéral.

La milice, bien organisée, entourait l’autobus. La veille, elle était à quelques mètres du public sur une terrasse.

Les images soulèvent une question fondamentale : depuis quand des manifestants si enragés peuvent-ils s’approcher si près du premier ministre du Canada ?

Justin Trudeau affirme les affronter la tête haute pour le personnel de la santé au front, les commerçants, les serveurs qui doivent affronter l’hystérie des antivaccins. Il se bat pour la vaccination. Très bien.

Mais pendant combien de temps, va-t-il mettre en danger la sécurité de son équipe, des journalistes qui l’accompagnent, de ses militants pour ainsi afficher la force de son leadership face à l’ignorance ?

Sans accuser les libéraux de le faire exprès, force est de constater que ces affrontements ont dopé la campagne jusqu’ici anémique du chef libéral.

Mauvaise cible

Justin Trudeau ne rate jamais l’occasion de faire glisser le débat sur le refus d’Erin O’Toole de soutenir la vaccination obligatoire.

Habile, mais malhonnête.

Mis à part un bénévole conservateur qui fut rapidement congédié, ce sont des militants du Parti populaire de Maxime Bernier que l’on retrouve hurlant au front. Il s’en dissocie, mais traite Justin Trudeau de « psychopathe gauchiste » et sillonne le pays en appelant à la révolution contre la tyrannie.

L’exemple Trump

En tenant tête aux manifestants, il se présente à nouveau comme l’anti-Trump. Il a même évoqué l’attaque sur le Capitole à Washington en janvier dernier.

Le problème, c’est qu’en jouant les anti-Trump, il alimente la montée du Trumpisme au Canada.

Lui qui s’est fait élire en invoquant les voies ensoleillées et l’unité nationale, il a plutôt alimenté les fractures dans la société.

Du haut de la vertu libérale, il a fait l’erreur de bâtir une partie de son bénéfice politique sur l’autel de la rectitude politique.

Or, il a franchi un pas inédit pendant la campagne. Sa politisation du débat sur la vaccination a envoyé le signal qu’il y a les bons et les mauvais Canadiens.

Les militants antivaccins sont une petite frange de la population. Mais par son discours, Justin Trudeau condamne à l’opprobre la très forte majorité de ceux qui hésitent toujours à se faire vacciner. On parle ici de millions de Canadiens méprisés, marginalisés par intérêt partisan.

C’est là un jeu dangereux qui nous rapproche encore plus de l’américanisation de notre vie politique.