L’économiste, chercheur et professeur Claude Montmarquette s'éteint

L’économiste québécois Claude Montmarquette est décédé ce mercredi à l’Hôpital général juif à l’âge de 78 ans après une bataille contre le cancer.

Dans un communiqué, la famille a précisé que celui qui a dirigé pendant plus de sept ans le Centre de recherche interuniversitaire et d’analyse des organisations (CIRANO) a pu bénéficier de l’aide médicale à mourir.

Ce spécialiste en économie des choix publics a reçu plusieurs distinctions honorifiques pendant sa carrière. Commandeur de l'Ordre de Montréal, prix Gérard-Parizeau, il est aussi Officier de l’Ordre national du Québec. On lui doit également la rédaction ou l’édition de 11 livres, 90 publications scientifiques et plus de 60 documents de politique publique.

Claude Montmarquette laisse dans le deuil son épouse, ses 5 enfants, ses 7 petits enfants, entre autres.

«C’était un père aimant et toujours présent pour sa famille», a confié son fils Éric à l’Agence QMI.

«Le Québec vient de perdre un grand économiste. Claude Montmarquette a été un phare pour la nation québécoise. Il a offert un apport inestimable sur plusieurs débats de société et nos discussions ont toujours été passionnantes. Mes pensées vont à sa famille et ses proches», a pour sa part commenté le premier ministre François Legault, en début de soirée, sur Twitter.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Chicago, il a occupé la chaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale à l’Université de Montréal et a été président et chef de la direction du CIRANO pendant plus de sept ans.

Le chercheur et professeur a aussi assisté le gouvernement du Québec en participant à plusieurs comités comme sur l’assurance médicaments et la tarification des services publics.

Il a également enseigné à l’étranger, notamment à l’Université de Paris 1 et à l’Université de Lyon. Il a en outre effectué plusieurs séjours aux universités de Clermont-Ferrand et de Montpellier en France ainsi qu’à l’Université Hassan II au Maroc. C’est un conférencier de renom qui a donné plus de 135 séminaires ou conférences, principalement en Europe et aux États-Unis.

La famille s’est dite «très touchée» par les messages de sympathies qu’elle a reçus dans les derniers jours de la part des personnes qui ont côtoyé M. Montmarquette. «Pour nous c’était notre père, mais pour beaucoup, il était quelqu’un de très important», a souligné son fils.