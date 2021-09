Les panneaux du MTQ causent de la confusion sur Henri-IV

Vous circulez sur Henri-IV nord et vous voulez aller dans l’ouest de Québec ou à Montréal ? Ne vous fiez pas aux panneaux du ministère des Transports qui vous dirigeront là où l’ancienne sortie vers l’autoroute 40 ouest n’existe plus.

La situation, qui occasionne une confusion certaine, dure depuis trois semaines et demie. Cela fait en sorte que les automobilistes qui se fient aux panneaux passent tout droit sur Henri-IV nord et cherchent une sortie pour Montréal qui a été démantelée. Ils se voient forcés de trouver une voie alternative pour revenir sur leurs pas.

Avec l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, une artère majeure dans la région de Québec, l’échangeur de l’autoroute 40/440 (Charest) a en effet été complètement redessiné.

Photo Stevens Leblanc

Il s’agit d’un carrefour stratégique très achalandé qui permet entre autres aux automobilistes qui passent par les ponts de se diriger ensuite vers l’ouest de la ville, en direction de Portneuf et Montréal.

Le MTQ a construit une bretelle toute neuve pour passer de Henri-IV nord à la 40 ouest. Dans la reconfiguration, la sortie a été déplacée et doit maintenant être empruntée 1 km plus au sud, à la même hauteur que la sortie pour la 40 est, vers le centre-ville de Québec.

L’ennui, c’est que le ministère a omis d’ajuster sa signalisation en conséquence. Quand on circule sur Henri-IV nord, l’immense panneau vert situé à la hauteur de Versant-Nord annonce toujours une sortie vers Montréal dans 1 km.

À peine 200 mètres plus loin, le panneau suivant indique que si vous prenez la sortie immédiatement, vous n’avez qu’une seule option : Charest Est, direction centre-ville de Québec.

Photo Stevens Leblanc

Surprise

Ceux qui auront emprunté la sortie pour la Charest est auront cependant la surprise de constater que l’affichage pour la 40 ouest est bien indiqué en aval et qu’une bretelle leur permet ensuite d’accéder à la 40 ouest. Mais il est beaucoup trop loin pour être vu à partir de Henri-IV.

Cet affichage erroné dure depuis l’ouverture à la circulation de la bretelle neuve, le 13 août dernier.

Ceux qui pensaient se fier au GPS pourraient aussi avoir de mauvaises surprises parce que la bretelle n’est pas recensée dans toutes les applications.

Au ministère des Transports, en fin de journée hier, la porte-parole Émilie Lord a expliqué que « les panneaux étaient en commande ils seront posés normalement la semaine prochaine ».

Bientôt la fin des entraves

Mme Lord a confirmé au Journal que les travaux de l’échangeur Henri-IV-Charest sont maintenant terminés.

En ce moment, des travaux entre l’autoroute Félix-Leclerc et la rue Einstein sont en cours et occasionnent des fermetures.

« L’année 2021 conclura la fin des interventions sur le réseau routier pour laisser place aux travaux secondaires et d’aménagements jusqu’en 2023. À partir de 2022, il n’y aura plus d’entraves à la circulation de longue durée », a soumis Mme Lord.