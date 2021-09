Les pourvoiries de la Côte-Nord demandent l’aide du gouvernement

Les pourvoiries de la Côte-Nord demandent à nouveau l’aide du gouvernement provincial pour assurer leur survie, après s’être fait refuser les assouplissements demandés l’an passé.

Au plus fort de la crise de la pandémie, l’Association des pourvoiries de la Côte-Nord avait demandé certains assouplissements administratifs au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais c’est par la négative qu’il avait répondue.

Le président de l’Association, Charles Pinard, compte ainsi revenir à la charge cette année.

Martin Ouellet, député de René-Lévesque et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de forêts, de faune et de parcs, a, quant à lui, fait part de son intention de rencontrer M. Pinard pour voir ce qui a été fait et ce qui peut l’être pour dénouer l’impasse dans le dossier.

Il considère ces PME très importantes pour la vitalité économique de sa circonscription. La saison actuelle a connu son lot de difficultés pour les pourvoiries de la Côte-Nord.

Le début de saison 2021 des pourvoiries de la Côte-Nord a été retardé par rapport au reste du Québec. La région était toujours interdite de séjour et une grève des traversiers pour la dernière fin de semaine de la pêche a affecté la saison.

Les pourvoiries espèrent se reprendre pour la chasse. Les pourvoiries de la Côte-Nord emploient plus de 400 travailleurs saisonniers et génèrent plus de 17 millions de dollars en retombées économiques.