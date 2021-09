O’Toole et Trudeau nez à nez dans le dernier sondage Léger

Le Parti conservateur d’Erin O’Toole et les libéraux de Justin Trudeau sont ex aequo et récoltent chacun 33% des intentions de vote des électeurs, d’après un récent sondage de la firme Léger.

L’élan des conservateurs «semble s'être en quelque sorte stabilisé. Et les libéraux ont en quelque sorte repris pied dans leur campagne», a déclaré le vice-président directeur de Léger, Andrew Enns, dans une entrevue accordée mercredi au National Post.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) occupe pour sa part le troisième rang du classement et récolte 21% des intentions de vote.

«On a les mêmes résultats qu’on avait en 2019», a confié le sondeur Jean-Marc Léger.

«La première manche a été gagnée par les conservateurs. On rentre maintenant dans la deuxième période [...] Et à la fin, il y a la question de l’urne», a-t-il ajouté.

Le Bloc Québécois a quant à lui perdu quelques plumes au Québec, a souligné M. Léger, ce qui va probablement «lui coûter quelques sièges».

Le Parti vert du Canada occupe pour sa part le dernier rang dans les intentions de vote avec le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier.

Le sondage Léger a été effectué du 3 au 6 septembre pour le compte du National Post.

