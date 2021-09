Ligue Frontier: pour la poutine, la Grande Allée, et bien sûr... les partisans

Quand ils ont quitté le Stade Canac lundi, les joueurs d’Équipe Québec n’avaient qu’une idée en tête : y retourner dans quelques jours pour disputer les séries éliminatoires de la Ligue Frontier.

Parce que c’est l’objectif de toute formation de participer au championnat de fin de saison.

Mais aussi parce que les membres de cette équipe hétéroclite, formée de joueurs des Capitales de Québec, mais aussi des Aigles de Trois-Rivières et d’ailleurs, sont tombés amoureux de la ville et de ses partisans.

« Les gars, les Canadiens, les Américains, sont en amour avec la ville, raconte le lanceur lavallois Miguel Cienfuegos. Chaque fois, ils comptent les jours avant de revenir jouer ici. »

La culture francophone

Québec leur avait été vantée par le gérant Patrick Scalabrini durant les deux longs mois passés aux États-Unis, avant que la Santé publique n’accepte que les joueurs de la Ligue Frontier traversent la frontière pour venir jouer au Canada à la fin juillet.

« On leur a dit à quel point c’était spécial ici, à quel point les partisans étaient incroyables, avait expliqué au Journal Scalabrini, il y a quelques jours. Et ils n’ont pas été déçus. »

Mais qu’est-ce que Québec a de si spécial pour que des athlètes de tous azimuts, dont certains ont goûté aux ligues majeures, s’éprennent ainsi de la ville ?

« La culture francophone, relève Cienfuegos. Les gens sont curieux, ils leur demandent pourquoi ils parlent anglais, qu’est-ce qu’ils font ici. Et il y a aussi la fameuse poutine ! Je pense que c’est un des repas qui ont été les plus commandés par l’équipe. »

Comme dans les majeures

Il y a aussi le fait que les joueurs sont logés à l’Hôtel Le Concorde, et donc à quelques pas de la Grande Allée, de ses restos et de sa vie nocturne. Sans oublier le Stade Canac et ses partisans.

« Ce qui m’a marqué, c’est quand j’ai demandé à notre arrêt-court Gift Ngoepe ça ressemblait à quoi, le bruit dans un stade des ligues majeures, ajoute le voltigeur Jonathan Lacroix. Il m’a dit que même si le stade est plus petit ici, ça reste plus bruyant qu’à certains endroits dans les majeures. »

Petite avance

Les joueurs d’Équipe Québec ont maintenant leur sort entre les mains.

Avec cinq matchs à disputer, y compris la rencontre de mercredi soir au Stade Quillorama de Trois-Rivières, ils sont en tête de la section Atlantique.

Mais ils détiennent seulement une courte avance d’un demi-match sur les ValleyCats de Tri-City.

Ils ne jouent pas contre des adversaires directs dans la course aux séries, mais la marge de manœuvre demeure mince s’ils veulent revenir à Québec.

« On voulait vraiment gagner [le match de lundi, remporté 16 à 5 contre les Jackals du New Jersey]. Là, le fait que ce soit terminé, on veut seulement revenir ici », ajoute Cienfuegos.

« C’est entre nos mains, il faut aller les chercher. »

Il veut quitter Trois-Rivières pour Québec

L’artilleur Miguel Cienfuegos est l’un des joueurs appartenant à l’organisation des Aigles de Trois-Rivières qui s’est joint à Équipe Québec cette saison. Conquis par la Vieille-Capitale, il souhaite maintenant porter les couleurs des Capitales.

« J’ai déjà commencé à faire mes démarches, à parler aux entraîneurs, et je leur ai dit que je suis tombé en amour avec la ville de Québec, explique le gaucher de 24 ans. Le Stade Canac, c’est la place où je veux jouer la saison prochaine. »

Des hauts et des bas

Cienfuegos, un ancien des Pirates de Laval dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, s’est présenté au camp d’Équipe Québec avec comme but de tailler sa place avec le club.

Avant le camp, l’organisation lui avait dit que la porte n’était pas fermée, mais que ses chances de se tailler une place régulière étaient plutôt minces.

Quelques mois plus tard, Cienfuegos peut dire mission accomplie. Car même s’il décrit sa saison comme ponctuée « de hauts et de bas », le lanceur a connu de très bons moments : il a lancé 109 manches, ce qui le place au deuxième rang parmi l’équipe, et récolté huit victoires.

Un tatouage

C’est d’ailleurs lui qui lançait lundi, pour le dernier match de saison régulière au Stade Canac. Une sortie de six manches au cours de laquelle il a donné un point mérité et trois buts sur balles, en plus de réussir cinq retraits sur des prises.

« Honnêtement, c’est un environnement chaleureux. Je peux parler pour tous les gars de l’organisation : à Québec, c’est différent », explique Cienfuegos.

Photo courtoisie

Afin d’immortaliser cette saison spéciale, Cienfuegos et le voltigeur Jonathan Lacroix sont allés se faire tatouer au studio Creative Custom Tattoo, sur la 1re Avenue.

Les deux amis se sont fait faire le même tatouage. Ils devaient être imités par leur coéquipier Louis-Philippe Pelletier.

Le projet, un « 514 » accompagné d’une petite fleur de lys, représente leurs origines montréalaises, mais aussi leur nouvel attachement à Québec.

« Moi, je viens de Montréal, alors j’ai toujours tendance à vanter Montréal plus que Québec, mais je suis aussi tombé en amour avec la ville », raconte aussi Lacroix.