QS veut mettre les maternelles 4 ans sur «pause»

La création des maternelles 4 ans nuit au réseau de l’éducation, estime Québec solidaire, qui souhaite en geler le développement pour favoriser les CPE.

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« Si Québec solidaire est porté au pouvoir l’an prochain, nous allons mettre sur pause le développement des maternelles 4 ans parce que notre système d’éducation est en crise profonde », explique le nouveau chef parlementaire de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois.

Dénonçant une « obsession électorale » du premier ministre François Legault, le leader solidaire affirme que « la priorité de toutes les priorités » est d’offrir les services spécialisés aux enfants qui en ont besoin (notamment en orthophonie), plutôt que d’ouvrir des classes de maternelles 4 ans à travers le Québec.

« Il n’est pas question d’abolir les classes existantes, bien sûr », précise-t-il.

Comme lors de la campagne électorale de 2018, Québec solidaire propose plutôt de créer « toutes les places nécessaires en CPE », avant de poursuivre le développement des maternelles 4 ans, si le réseau juge que c’est toujours pertinent.

Le principe, dit-il, est de « concentrer les ressources » au sein d’un même réseau.

Plateforme de dénonciations

Avec l’environnement et le logement, l’éducation sera un des principaux chevaux de bataille de Québec solidaire cet automne. La formation de gauche est réunie aujourd’hui et demain, à Sherbrooke, afin de préparer la rentrée parlementaire qui marquera le début d’une année préélectorale.

Pour Gabriel Nadeau-Dubois, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est le maillon faible du gouvernement Legault. « C’est un euphémisme », lâche-t-il.

La critique solidaire en matière d’éducation, Christine Labrie, a d’ailleurs récemment mis en ligne une plateforme (NosEcoles.QuebecSolidaire.net) pour appeler les citoyens à dénoncer « les situations inacceptables dans les écoles québécoises ». QS compter talonner le gouvernement « tout l’automne » avec les problèmes soulevés les parents.

Centaines de témoignages

Déjà, « plusieurs centaines de témoignages » ont atterri dans la boîte courriel de Québec solidaire. « J’en aurais déjà suffisamment pour poser des questions à Jean-François Roberge chaque jour jusqu’à la fin de son mandat », lance Mme Labrie, qui occupera également les fonctions de leader parlementaire à compter de cet automne.

Parmi ces témoignages, des parents déplorent ne pas avoir obtenu de services du réseau public après qu’on a diagnostiqué des troubles d’apprentissage chez leur enfant.

« La quasi-totalité de ces témoignages n’a rien à voir avec ce qui est causé par la pandémie. On me parle de problèmes qui étaient présents avant la pandémie et qui le sont toujours. [...] Le ministre ne pourra pas se défiler en disant que c’est la faute de la pandémie », dit Christine Labrie.