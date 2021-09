Québec taxe plus, mais reste compétitive

Les entreprises paient généralement plus de taxes à Québec que dans la plupart des autres grandes villes canadiennes, mais les coûts d’exploitation relativement faibles dans la capitale permettent à la ville de rester compétitive.

La Ville a présenté mercredi une étude qui dresse le portrait des coûts payés à Québec par les entreprises de sept secteurs : production de biens, transport et entreposage, services professionnels, commerce de gros, commerce de détail, hébergement et restauration. Elle situe Québec dans un palmarès de 15 grandes villes canadiennes.

Le directeur général de la Ville, Luc Monty, n’a pas caché que cette étude commandée à KPMG au montant de 158 000 $ était en réaction aux critiques répétées des commerçants sur leur facture de taxes foncières à Québec.

«On a souvent entendu des opinions sur le coût de faire des affaires à Québec et du coût des taxes. Donc on a voulu mesurer notre compétitivité», a fait valoir M. Monty. «Les commerçants ont souvent questionné le niveau de taxes foncières.»

Sous la moyenne

Il en résulte que dans la plupart des secteurs étudiés, la Ville de Québec se classe dans le tiers inférieur en ce qui concerne les taxes qu’elle impose aux entreprises. En production de biens, services professionnels, hébergement, commerce de gros et transport et entreposage, Québec se situe sous la moyenne et se classe au 11e ou 12e rang sur 15 par rapport aux taxes qu’elle impose aux entreprises.

Elle fait un peu mieux en commerce de détail de taille moyenne et local, ainsi qu’en restauration, alors qu’elle se situe autour de la moyenne, au 8e ou 9e rang.

Malgré tout, a souligné M. Monty, «elle s’en sort très bien par rapport aux autres villes étudiées» dans le classement de compétitivité.

Coûts faibles

Au classement global, qui tient compte de tous les coûts payés par les entreprises, comme le transport, l’énergie, les charges fiscales, la main-d’œuvre, Québec se hisse au 4e rang au pays et au premier rang au Québec. Seules Halifax, Moncton et Winnipeg font mieux au Canada. L’avantage de Québec, c’est que les coûts de main-d’œuvre, de loyer et d’énergie sont généralement inférieurs qu’ailleurs, a résumé M. Monty.

À cela s’ajoute un attrait de Québec, notamment pour la qualité de vie et son appartenance à l’UNESCO. «Ça fait partie de nos coûts. On investit en culture et patrimoine. Nos hôtels ont des bonnes valeurs parce qu’ils réussissent à attirer. Ce qui est attirant, c’est tout ce que fait la Ville. La Ville justifie ses investissements. Il y a un coût à ça. C’est un choix pour avoir de l’attractivité», indique M. Monty.

Le maire Régis Labeaume a renchéri: «Québec, c'est pas Laval. C'est une ville patrimoniale qui coûte plus cher à gérer et qui investit beaucoup dans le tourisme. On a investi massivement.»

Mieux que ses comparables

Québec doit aussi faire face aux charges d’une ville centrale et se compare avantageusement à ses comparables, comme Montréal, Toronto et Ottawa, où les coûts sont plus élevés pour les entreprises, souligne-t-il. «L’important, c'est qu'on est meilleurs que Montréal, Ottawa et Toronto», a plaidé le maire.

Québec plaide que les coûts de la taxe foncière représentent une faible proportion des coûts globaux d’une entreprise. Ce poids varie entre 1,5 et 10 % des coûts totaux d’exploitation. «L’impôt foncier n’est pas le facteur le plus important.»

Maintenant, cela ne signifie pas que la Ville se donne l’objectif de taxer davantage. «On n’est pas trop haut, mais il ne faut pas imposer davantage nos entreprises», explique le dg.

