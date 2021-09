Sa fille coincée en Arabie saoudite depuis 2005: elle demande à Ottawa de négocier

L’attente est interminable pour Johanne Durocher, qui espère depuis 2005 retrouver sa fille coincée en Arabie saoudite.

Profitant de la campagne électorale, Mme Durocher a lancé un cri du cœur aux principaux partis fédéraux, mercredi, afin qu’ils s’engagent à tout faire pour que sa fille, Nathalie Morin, puisse revenir au Canada avec ses quatre enfants qui sont citoyens canadiens.

Les démarches des proches de Nathalie Morin s’étirent depuis 16 longues années. Cette dernière ne peut pas quitter le pays de la péninsule arabique parce que ses enfants font l’objet d’une interdiction de voyager de la part du gouvernement de l’Arabie saoudite.

«Après 16 ans de combat épuisant qui n’a mené à rien, je demande aux quatre principaux partis fédéraux de s’engager officiellement à intervenir dans le dossier de Nathalie et de mes petits-enfants. Je rappelle qu’il s’agit de citoyens canadiens retenus contre leur gré dans un pays étranger. Les rapatrier doit être une priorité», a dit Mme Durocher, dans un communiqué.

«Depuis le tout début, la seule chose qui a aidé à faire avancer le dossier de ma fille et de mes petits-enfants c’est l’appui du public et la pression politique. Soyons clairs, sans volonté politique, il n’y aura jamais d’issue, je le comprends et Nathalie aussi. C’est pour cette raison que je demande aujourd’hui au gouvernement et aux partis d’opposition de s’engager à agir pour rapatrier Nathalie et ses enfants», a-t-elle ajouté.

Johanne Durocher réclame depuis des lustres que le gouvernement canadien engage des pourparlers formels avec l’Arabie saoudite pour que les enfants puissent voyager et donc venir au Canada.

«Il est temps de mettre de côté la partisanerie et toute autre considération qui freine l’avancement du dossier. C’est trop important! On parle de cinq personnes qui sont prisonnières dans un pays qui n’est pas le leur et qui demandent à quitter depuis très très longtemps. On doit poser tous les gestes nécessaires afin de leur permettre de revenir au Canada», a dit Mme Durocher.

Le Nouveau Parti démocratique a pris part mercredi à une conférence de presse aux côtés de Johanne Durocher.

«Nathalie Morin a été victime d’un prédateur qui a su manipuler une jeune femme mineure, vulnérable et influençable. Dans n’importe quel autre contexte, la victime aurait eu l’aide de l’État. Mais comme il s’agit de l’Arabie Saoudite, les libéraux se gardent une petite gêne d’intervenir», a soutenu le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice.

