Tramway de Québec: Régis Labeaume confiant de s’entendre avec ses homologues des deux villes voisines

Régis Labeaume est confiant d’en arriver à une entente avec les maires de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures quant au financement de certains travaux préparatoires liés au tramway.

«On va se voir. Il y a juste une incompréhension là-dedans. On va s’asseoir avec eux autres (les deux maires) et on va démêler ça», a assuré le maire de Québec, mercredi, en marge d’un point de presse.

Comme le rapportait Le Journal dans son édition de samedi, le différend a éclaté la semaine dernière lors de la rencontre du conseil d’agglomération. Les maires de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin affirmaient ne pas vouloir payer pour des travaux préparatoires liés au tramway sur le Chemin des Quatre-Bourgeois et sur le boulevard Hochelaga. «Il y a des dépenses qui se retrouvent là (sur la facture), alors qu’elles ne devraient pas l’être», a notamment déploré le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau.

Malgré l’opposition exprimée par les deux maires, les sommaires décisionnels ont été votés jeudi dernier grâce aux voix majoritaires des conseillers d’Équipe Labeaume.

Très technique

M. Labeaume a d’ailleurs convenu que le débat est extrêmement technique comme c’est souvent le cas lorsqu’il est question du partage des dépenses d’agglomération. «Est-ce que ce sont des travaux tramway ou pas tramway? C’est très technique, a-t-il signalé. Il y a un problème de compréhension sur la nature des travaux. C’est très technique, mais on va faire ça avec eux-autres.»

Les travaux préparatoires de reconstruction du chemin des Quatre-Bourgeois, surplombant l'autoroute Henri-IV, ont actuellement lieu dans cet axe où le tramway doit passer. Ils touchent notamment des conduites municipales. Ce chantier est évalué à 61 millions$ : 46 millions $ à la charge du ministère des Transports et 15 millions $ pour le municipal.

À voir aussi