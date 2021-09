Un automne prometteur pour les films québécois

Le succès remporté au box-office cet été par la comédie Le guide de la famille parfaite redonne espoir aux réalisateurs des autres films québécois qui prendront l’affiche durant l’automne.

• À lire aussi: Décollage réussi pour Dune

• À lire aussi: 15 février 1839 fête ses 20 ans

« C’est très encourageant de voir un film québécois [comme Le guide de la famille parfaite] récolter plus de deux millions de dollars alors que les salles ne fonctionnent pas encore à pleine capacité ; ça démontre que les gens veulent vraiment aller au cinéma », a souligné le cinéaste Francis Leclerc, qui lancera le 19 novembre son film L’arracheuse de temps, une adaptation d’un spectacle du même titre du conteur Fred Pellerin.

Avec L’arracheuse de temps, troisième long métrage tiré de l’univers de Pellerin (après Babine et Ésimésac, réalisés par Luc Picard), Francis Leclerc dit avoir voulu faire un conte qui se rapproche du film Le labyrinthe de Pan, du cinéaste mexicain Guillermo del Toro.

« Le labyrinthe de Pan était vraiment un film référence pour moi, a indiqué Leclerc. Il y a peut-être des petits gars et des petites filles de huit-neuf ans qui vont avoir peur en voyant certaines scènes plus sombres du film, mais ça reste quand même une comédie. Je voulais mêler la comédie et le fantastique en faisant une œuvre très cinématographique. »

Offre diversifiée

L’arracheuse de temps fait partie de la douzaine de longs métrages québécois attendus sur les grands écrans de la province d’ici Noël. Les médias montréalais ont été invités, mercredi matin, à visionner extraits ou bandes-annonces de plusieurs de ces films, lors d’une rencontre de presse organisée dans le cadre de la campagne Aime ton cinéma.

Outre L’arracheuse de temps, le public pourra découvrir un film de zombies québécois (Brain Freeze, en salle le 29 octobre), la comédie Aline, qui s’inspire librement de la vie de Céline Dion (26 novembre) et le nouveau film de Ken Scott, Au revoir le bonheur (17 décembre).

« C’est un feel good movie », a précisé Ken Scott à propos de ce nouveau long métrage, son premier à avoir été tourné au Québec depuis Starbuck, il y a une dizaine d’années.

« Dans un moment de crise comme celle qu’on vit depuis le début de la pandémie, je pense que c’est important de proposer des histoires auxquelles les Québécois peuvent s’identifier. Notre culture est un miroir et un reflet de qui on est. C’est important de se recentrer en voyant des œuvres culturelles qui parlent de nous et des valeurs qui nous représentent. »