Un malentendu pourrait-il expliquer la pause prolongée de Jonquière-Médic?

Les médecins du service de soins à domicile Jonquière-Médic, à Saguenay, n'ont pas vu de patients depuis le début de la pandémie en mars 2020, au moment où toute la société était sur pause.

Dix-huit mois plus tard, l'organisme dit qu’il attend toujours une confirmation de la santé publique pour reprendre la route.

«On est en attente d'avoir l'autorisation de la santé publique de rouvrir le service, a indiqué mercredi le médecin responsable chez Jonquière-Médic, Claude Gagnon. Le service a été arrêté, c'est pour éviter que Jonquière-Médic ne devienne pas un vecteur de contamination.»

En entrevue avec TVA Nouvelles, la présidente du conseil d’administration, Louise Tremblay, a la même information. «On attend des nouvelles de la santé publique du Dr Aubin et nous, aussitôt que l'on a le OK, on redémarre.»

Or, à la santé publique, on n'a pas la même compréhension. Le service des communications nous dit que ce n'est pas le rôle de la santé publique d'interdire des activités et qu'il y a eu des recommandations et que c'est aux organismes de les interpréter.

La santé publique ajoute que des soins à domicile sont actuellement donnés, par des infirmières, par exemple. Donc, que Jonquière-Médic pourrait faire la même chose.

Est-ce qu'il y a eu malentendu? Jonquière-Médic va se pencher sur une reprise de ses activités. Et si oui, comment?

Le début de la crise en mars 2020 dictait d'arrêter le service. Le Dr Gagnon croit que la prudence était de mise. «Ça aurait été terrible que Jonquière-Médic soit nommée par exemple comme source de contamination d'une résidence pour personnes âgées à Jonquière», a déclaré le médecin responsable.

Mais une reprise des activités ne sera pas si simple. «C'est facile pour nous autres de repartir Jonquière-Médic, mais on n'a pas toutes les bonnes cartes», a précisé le Dr Gagnon.

Il y avait sept médecins disponibles avant la pandémie. Il reste seulement deux jeunes médecins. «Il faut refaire le recrutement médical. C'est un talon d'Achille sérieux», a dit Claude Gagnon.

La rémunération des médecins à domicile n'est toujours pas réglée, ce qui force Jonquière-Médic à puiser dans son bas de laine, car les médecins ne versent plus 15 % de leurs honoraires pour soutenir l’organisme. Avec ce manque à gagner de 60 000$ ou de 70 000$ par année, l’argent mis de côté va venir à manquer dans quelques années.

«Ça va durer encore trois, peut-être quatre ans, si on est chanceux, a analysé le Dr Gagnon. Après cela, on ne sera plus capable de continuer par faute de moyens financiers.»

Il ne baissera pas les bras pour autant. «Je n'ai pas toutes les cartes, mais on ne va certainement pas faire mourir ça sans se battre.»

Il faut dire que Jonquière-Médic est un phénomène. Chaque jour, des citoyens demandent un médecin, même si le service est suspendu depuis 18 mois.

«On a beaucoup de demandes pour avoir Jonquière-Médic. Je dirais cinq ou six fois par semaine», a confirmé Louise Tremblay.

Et les dons continuent d'entrer, malgré qu’aucune campagne de financement ne soit en cours. «On a reçu encore une ou deux enveloppes par semaine», a ajouté Mme Tremblay.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, affirme qu’il faut clarifier la situation de Jonquière-Médic. Il croit que le contexte permettrait la reprise du service.

«On est rendu que l'on a des réunions. On peut certainement avoir des médecins qui sont responsables, qui sont vaccinés et qui peuvent se rendre dans les maisons pour soutenir les gens qui en ont besoin», a dit l’élu.

Sylvain Gaudreault insiste sur le fait que les soins à domicile ont prouvé leur raison d’être lors de la pandémie. «Les soins à domicile ont encore pris plus de valeur, plus de pertinence avec la pandémie», a-t-il indiqué.

Le député rencontrera prochainement les responsables de Jonquière-Médic. Il tentera d’organiser un entretien avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, afin de discuter des diverses problématiques dans ce dossier.

Le conseil d'administration de l’organisme se réunira également la semaine prochaine.