Un pas de plus vers le bioparc à Laterrière: les citoyens sont en colère

La soirée a été longue, mardi soir, à la séance du conseil de ville de Saguenay: les élus ont finalement adopté les modifications aux règlements de zonage leur permettant d'accueillir un bioparc dans le secteur de Laterrière, malgré la grogne de citoyens voisins du site.

En début de séance, le conseiller municipal Kevin Armstrong a proposé de reporter le vote après les élections sur le changement de zonage à Laterrière.

«Je ne veux pas lancer de flèches à personne, mais j'ai comme l'impression que c'est un manque de courage de repousser un peu plus tard après les élections. Qu'est-ce qui va avoir changé au mois d'octobre ou novembre?» a répondu le conseiller Jean-Marc Crevier à M. Armstrong.

Proposition refusée, les élus ont voté pour le changement de zonage, mais pas sans avoir eu l'avis des citoyens en colère. Ils étaient une centaine dans la salle et une cinquantaine à l'extérieur, faute d'espace en cette période de pandémie.

«Ça a un impact sur nos vies, sur notre environnement, sur nos valeurs de maisons, de nos entreprises. Est-ce que vous êtes au courant? On aurait dit que quand on parle, vous ne nous écoutez pas», a lancé Annie Truchon, la première citoyenne de Laterrière à avoir pris le micro mardi soir. Elle a été appuyée par les applaudissements des citoyens opposés comme elle au projet de complexe de biométhanisation.

«Je pense que ça prouve vraiment que vous ne pouvez pas être mairesse et directrice de Promotion Saguenay en même temps, c'est de la merde! Ça ne marche pas! Vous disiez à Jean Tremblay que c'était de la merde et vous faites pareil», a dit un autre voisin du site, Pierre-Olivier Tardif.

La mairesse a rappelé que des séances d'information et de consultations publiques avaient été organisées et que d'autres changements avaient été apportés pour leur garantir une certaine quiétude.

«On a demandé au comité exécutif et au service de l'aménagement paysager de s'assurer que toute vente de terrain soit assortie d'une obligation pour l'acheteur de respecter la vocation du bioparc.

L'un des promoteurs d'Agriméthane en a aussi profité pour remettre les pendules à l'heure.

«Les gens de Laterrière. Je vous le dis, le meilleur site pour nous, ce n'est pas à Laterrière. Ce n'est pas le plus rentable pour nous. Si on va là, ce sera pour améliorer l'environnement de Ville Saguenay», a affirmé Pierre Girard, propriétaire de la Ferme Éolienne, qui a aussi rappelé que c'est Promotion Saguenay qui les a approchés pour le projet de bioparc et non l'inverse.

M. Girard a également décoché plusieurs flèches à l'endroit du conseiller du secteur Michel Potvin, qui s'oppose à l'emplacement choisi par la ville.

«Il y en a un qui ne l'a pas pris et il est parti en campagne de dénigrement. Ça, ça s'appelle de la petite politique sale», a-t-il ajouté.

Les citoyens de Laterrière ont été clairs: ils ne baisseront pas les bras et comptent bien se faire entendre de nouveau au prochain conseil municipal qui se tiendra le 4 octobre.