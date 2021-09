CLOUTIER, Simone



Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 4 septembre 2021, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée dame Simone Cloutier, épouse de M. Jean-Rock Hains; fille de feu Amédé Cloutier et de feu Monique Royer. Elle demeurait à Saints-Anges. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Roch (Solange Paquet), Anny, Julie (André Jacques); sa petite-fille (sa belle chouette) Laurie Pouliot. Elle était la sœur de feu Denise (Léo Ladouceur), René (feu Sally Carter), Diane (André Bérubé). Elle était la belle-sœur de feu Paul-Émile (feu Thérèse Lehouillier), feu Rollande (feu Lucien Dion), feu Charles (Margot Bégin), feu Jeanne d'Arc (feu Robert Vachon), feu Ligori (feu Pauline Audet), feu Raymond (feu Marthe Labrecque), feu Claude (Cécile Drouin), feu Solange, Claudette (Jean-Paul Ruel), feu Henriette, Nicole (Bob Duquette), feu Ghyslain (Robert Jenkins). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances à lasamedi le 11 septembre à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Christian Lessard et le personnel du CLSC Nouvelle-Beauce (soins à domicile) pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire peut se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) / 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec), G1V0B8 : www.fondation-iucpq.org