LAFLAMME, Marie-Paule Breton



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2021 à l'âge de 76 ans, est décédée madame Marie-Paule Breton épouse de monsieur Gilles Laflamme. Elle était la fille de feu Lionel Breton et de feu Evelyne Pouliot. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances aude 9h00 à 10h45.et de là, au Columbarium du cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils : feu Steeve (Sylvie Poulin et leur fils Edouard et les enfants de sa conjointe Dereck, Emerick et Mericko Mathieu), Jean-François (Émilie Jean et leurs enfants : Charles-Henri, Florence et Daphnée). Elle était la sœur de : feu Gérard (Gervaise Bouffard), Gilles (Mignonne Bouffard), Clermont (Denyse Leblanc), Gisèle (feu Clément Bilodeau), Gaétane, feu Noël et Michel (Manon Bercier). De la famille Laflamme, elle était la belle-sœur de : feu Évangéliste, feu Jeannette (feu Armand Drolet), feu Carmelle, Pauline (feu Félix Boutin), feu Réjeanne (Claude Larochelle) et Denis (Jacqueline Boucher). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1 Site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/. Les arrangements funéraires de madame Breton ont été confiés à la