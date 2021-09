CAUCHON, André



La famille Cauchon a le regret de vous annoncer le décès de M. André Cauchon, survenu à La Tuque, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le 30 novembre 2020. Il était le fils de feu Lucien Cauchon et de feu Rachel Lafond. Il demeurait à Lac-aux-sables, autrefois de L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera au9 h30 à 11 h.L'a précédé, son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, Hélène Audy; ses enfants: Caroline (Jean-Daniel Grob), Éric (Chantal Rousseau), Véronique (Stéphane Grégoire) et Vincent (Valérie Boucher); ses petits-enfants: Maya, Émély, Nathan, David, Camille et Zoé; la mère de ses enfants, Rachel Grenier; ses sœurs et ses frères: Lise (Marcel Larouche), Jean-Pierre, Gisèle, René, Benoît et François (Lise Pelletier); les membres de sa belle-famille; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Vos sympathies peuvent se traduire par un don remis à la Société de recherche sur le cancer, https://bit.ly/in-memo-andre-cauchon ou 1-866-343-2262.