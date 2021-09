LALIBERTÉ-FOURNIER, Denise



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 6 août 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Denise Laliberté, épouse de feu monsieur Robert Fournier. Elle était la mère de feu Mario et la fille de feu Gérard Laliberté et de feu Émilia Beaulieu. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là au cimetière Saint-Charles pour la mise en niche.Madame Laliberté laisse dans le deuil ses petites-filles Sandrine et Rose Malchelosse-Fournier (leur mère Isabelle Anouck); Vanessa Poirier (feu Mario); son frère Gilles (Huguette Larose) et sa sœur Aline (Gaston Perron); ses belles-sœurs; Mme Pierrette Fournier (Julien Chouinard) et Mme Rachelle Fortin (feu Alfred Fournier) et ses beaux-frères; M. Yvon Sénéchal (feu Bernadette Fournier) et M. Camille Fournier (Lise Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la belle-sœur de feu : Rita, Jean-Paul (feu Annette Laliberté), Jeannette (feu Raymond Gaudreau) et Régina (feu Sylvio Thériault). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leur attention et les bons soins prodigués.