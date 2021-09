LEFEBVRE, Rachel Bélanger



Au CHSLD Champlain des montagnes, le 1 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rachel Bélanger, épouse de feu Pierre Lefebvre. Elle était la fille de feu dame Yvonne Sylvain et feu Roméo Bélanger. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Hélène Racine), feu Christiane (Réal Nadeau), Roger et Yves. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Clermont (feu Marguerite Perreault), Maurice (Lucile Baril), Claude (Liliane Bédard), feu Serge (Micheline Guay), feu Marcel (Charlotte Nadeau), feu Jeanine (feu Roger Pelletier), Robert (Henriette Picard), Fleurette (Léonard), feu Roland (Liette Dugas), Yvon, Jacques (Hélène Gagnon); ses petits-enfants: Martin (Isabelle Lahaye), Judith (Christian Drolet), Renée (Jean-Christophe Tremblay), Amélie (François Labrecque), Jean-François (Jessica Desrosiers), Samuel (Andrée-Anne) et plusieurs arrière-petits-enfants: Constance, Albert, Adrien, feu Émilie, Vincent, Philippe, Eugénie, Marguerite, Alice, Ariane, Alexandre et Xavier. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère et sa belle-sœur: Ghislaine (feu Yvan Boily) et feu Jean-Charles. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Bélanger auLa famille recevra les condoléances2021 aude 13h à 15 h.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Champlain des montagnes pour les bons soins prodigués à madame Bélanger. En marque de sympathie, la famille demande de faire un don à la Fondation Alzheimer (1040 Av. Belvédère 305, Québec QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com