TAILLEUR, Nicole



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 9 juillet 2021, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Tailleur, fille de feu monsieur Gérard Tailleur et de feu madame Corinne Ménard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au, de 12 h 30 à 14 h,La mise en terre se fera au Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie Falardeau et Guy Falardeau (Magali Moreau); ses petits-enfants: Alex, Zach, Alex D (Anne-Sophie) et Félix D; ses sœurs: Aline (feu Romeo Lessard) et Ginette (Jacques Guimont); ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa sœur: Armande; ses frères: Yvan, Noël et André; ainsi que le père de ses enfants Gaston Falardeau. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement ainsi que le Dr Laroche de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués. Un merci tout spéciale à Ginette Tailleur pour le soutien et d'avoir pris soin de Nicole pendant le suivi de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec. https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/