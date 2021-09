LECLERC, Reine-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2021, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée dame Reine-Marie Leclerc, épouse en premières noces de feu monsieur Benoît Lévesque et en secondes noces de feu monsieur Urbain Carter, fille de feu Roméo Leclerc et de feu Emma Fiset. Enseignante retraitée de la Commission scolaire des écoles catholiques de Québec, elle demeurait à Québec.de 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs Rose-Marie (Michel Forgues) et feu Colette (feu Ben Patenaude); ses neveux et nièces : Josée Patenaude, Ingride Roy (Denis Huard) et feu Stéphane Roy (Lucie Côté); ses petits-neveux et nièces : Christopher Roy, Anthony Roy, Orlane Huard et Laurence Huard. . Elle laisse également dans le deuil, plusieurs cousins et cousines, ainsi que plusieurs bonnes amies. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital l'Enfant-Jésus qui a bien pris soin d'elle. Remerciements aussi au personnel du 3e étage de la Maison Beauport pour leurs excellents soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387 ou à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.