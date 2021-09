GERMAIN, Fernande



Au CHSLD Paul-Gilbert de Charny, le 18 mai 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Fernande Germain, épouse de feu Fernando Dompierre. Elle était la fille de feu madame Aurélia Germain et de feu monsieur Léonidas Germain. Elle demeurait à Charny.Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Dominic), Renaud (Michelle), Sylvain, feu Gervais Dompierre (feu Michelle), Josée (Claude); ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints : Isabelle et ses filles Sarah et Emma, Myriam et ses filles Ophélie et Alizé, Samuel, Alexandre et sa fille Kelly, Chloé, Philippe, Mathieu, Ann-Marie et l'enfant qu'elle porte et Guillaume; son frère Alain Germain; les beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que leurs conjoints. Les fleurs, sourires ou un autre témoignage d'affection et de respect seront acceptés avec joie par la famille.