24 heures de marche pour la maison Aline-Chrétien

Des dizaines de personnes ont entamé jeudi midi une marche de 24 heures devant la résidence «Les Jardins du Campanile» à Shawinigan, en Mauricie, dans le but d'amasser 30 000$ pour la maison de soins palliatifs Aline-Chrétien.

Depuis les trois dernières années, la maison Aline-Chrétien offre des soins de fin de vie gratuitement à ses résidents.

La pandémie n'a certainement pas facilité les choses alors qu'il était pratiquement impossible d'organiser des activités de financement pour soutenir l'organisme communautaire.

Des employés de la maison étaient sur place, dont une infirmière qui y travaille depuis l'ouverture. «On fonctionne à plus de 60% avec des dons. S'il n'y a pas de dons, il n'y a pas de maison et c'est un besoin essentiel», a expliqué Johanne Payette.

Pour s'assurer du bon fonctionnement de la maison dans le futur, la directrice générale de la résidence «Les Jardins du Campanile», Annie Roy, en est venue avec l'idée d'une marche qui marquerait les esprits.

Avec l'aide de plusieurs partenaires, dont le Groupe Maurice, un circuit en boucle de 400 mètres a été déterminé pour l'événement. Directement devant la résidence, sous la direction de Mme Roy, les participants marchent côte à côte et les dons y sont récoltés. Des ravitaillements sont également présents.

Pour tous les marcheurs, cette activité de financement est plus qu'importante, elle est nécessaire pour la communauté.

«C'est un accès qui est gratuit pour l'ensemble de la population et c'est grandement sous-estimé », s'est exclamée une participante. « Mon conjoint était à la maison Aline-Chrétien et les soins... On ne peut pas demander mieux que ça», a ajouté une autre.

Seul, en famille, ou en équipe à relais, tout le monde est invité à participer à la marche.

«Venez marcher avec moi ! Venez prendre un petit café, une collation et soyez généreux pour nous permettre d'atteindre notre objectif», a lancé Mme Roy.

Le circuit a aussi été parcouru par un invité de marque. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui a lui-même complété plusieurs tours lors de son passage.

Peu avant le coup d'envoi, M. Angers a annoncé que la Ville de Shawinigan remet 5000$ à la maison de soins pour contribuer à son bon fonctionnement. La Ville avait également remis 300 000$ à l'organisme communautaire lors de son ouverture en avril 2018.

Il s'agit d'ailleurs d'une cause qui touche personnellement le maire, qui a perdu sa mère il y a trois semaines. Il s'est confié en disant qu'elle habitait justement dans la résidence qui reçoit la course et qu'il y est présent en tant que maire, mais aussi en tant que fils qui a perdu sa mère.

«Une maison de fin de vie c'est quelque chose qui est essentiel pour une ville comme Shawinigan. Ça prend évidemment beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens engagés pour financer justement ces maisons de vie».

L'ancien député de Saint-Maurice, jusqu'en 2018, Pierre Giguère, était aussi sur les lieux. Pour lui, la maison est comme un héritage de sa carrière politique qui se mérite d'être bien préservée.

Au courant de toute la nuit de jeudi, les résidents des «Jardins du Campanile» sont tous conviés à ouvrir leurs lumières en guise de solidarité à ceux qui amassent des fonds pour assurer un futur à la maison Aline-Chrétien.