DIONNE, Jean-Claude

Au CHUL de Québec, le 5 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Dionne, époux de madame Pauline Picard Dionne. Il était le fils de feu madame Albertine Rhéaume et feu monsieur Edmond Dionne. Il demeurait à Québec.de 18 heures à 19 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Pauline; sa fille Johanne (Normand Vignola); son fils Jean (Lucie Robitaille); ses petits-enfants: Louis Robitaille Dionne, Maé-li Vignola; ses frères et sœurs tous décédés : feu Thérèse (feu Willie Chabot), feu Jeanne (feu Adrien Hébert), feu Marcel (feu Gisèle Cantin), feu Henri (feu Marie-Paule Sirois), feu Cécile (feu Arthur Pelletier), feu Paul (Madeleine Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard : Lucien (feu Madeleine Emond), Paul (Fernande Chamberland), Guy (feu Claudette Dussault), Lise (Roger Vallerand); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier la Dre Valérie Plante ainsi que le personnel en gériatrie du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Qc) G1S 3G3.