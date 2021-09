HUOT, Rolande Sévigny



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rolande Sévigny, épouse de feu monsieur Fernand Huot. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Manon Bouchard), Roland (Francine Gingras), Elisabeth (Michel Bergeron), Danielle et Lise (Denis Guillemette); ses petits-enfants: Christian, Richard, Patrick, Carl, William, Vincent, Dominic, Marie-Pier, Cynthia, Sabrina, Jimmy, Anne-Marie, Fernand, Diane, Eric et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Chelsea, Aleck, Mathis, Xavier, Mayane, Alex, Victor, Amy, Micah, Anthony, Yuna et Monica; ses frères et soeurs: Gilberte, Claude (Simone Therrien), Yvette (Arthur Pelletier), Marcel (Rachel Bernier); ses belles-sœurs: Marguerite Robitaille, Nicole Bussières et Jeanine Huot; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ses amies de longues dates. Un merci particulier à son amie, madame Rita Robitaille, pour tous ses mots d'encouragements et ses prières. Sincères remerciements également à la Dre Gabrielle Le Breton-Prévost, son médecin de famille ainsi qu'au personnel soignant et toute l'équipe du Château Bellevue de Saint- Nicolas, de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC de Lévis et de la Résidence Étienne-Simard de Lévis pour l'attention et les bons soins prodigués à son égard. Avec plusieurs d'entre vous, elle était traitée comme une reine "La belle madame"! Mille Mercis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 17 septembre de 19 h à 21 h et le samedi 18 septembre à compter de 9 h.