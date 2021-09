LAGUEUX, Irène Laflamme



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 août 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Irène Laflamme, épouse de monsieur Benoît Lagueux, fille de feu monsieur Amable Laflamme et de feu madame Lucille Méthot. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Maryse, Sylvie (Marco Morin), Mélanie (Philippe Dufresne) et Marie-Anne (Patrick Paquet); ses petits-enfants : Aurélie et Antoine Drapeau, Marc-Olivier et Lily-Rose Morin, Constance et Victoria Dufresne et Charles Paquet; ses frères et sœurs : Florent (Margot Therrien), Nicole (Réjean Dostie), André (Jeanne Blais), feu Germain, Henriette (Mario Bourassa), Luce (Serge Lessard) et Line (Gilles Goudreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lagueux : Rémi (Nicole Lessard), Marcelle (André Faucher), Lucie (feu Michel Hazen) et Jocelyne (feu Denis Cloutier); ses filleuls : Hélène Lagueux et Francis Lessard, sa tante Béatrice; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, et ses ami(e )s cher à son cœur. La famille tient à remercier les Dres Boucher et Lemieux ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer.La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 10 septembre de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 11 septembre à compter de 8h30.