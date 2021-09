BOUTIN, Renald



Au CHUL, le 4 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Renald Boutin, époux de feu madame Hélène Roy, fils de feu Hermile Boutin et de feu Laurence Boucher. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses fils: Nicolas (France Gosselin), Frédéric (Émilie Gobeil) et Mathieu (Julie Bouchard); ses petits-enfants: Henry, Marie-Hélène, Béatrice et Clément; ses frères et soeurs: feu Jean-Guy (Nicole Villeneuve), Lise, R.-Hélène (André Vachon), Aline (André Larose), Diane (Benoît Côté), Gaétan (Pauline Châtigny), Francine, feu Mario, Alain (Lucie Turmel), Patrice, Claude, Martine (Denis Giguère), Marthe (Patrice Couture) et Linda (Guy Tassé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.