GAGNÉ, Jacqueline Boissy



Au CHUL de Québec, le 25 août 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jacqueline Boissy, épouse de feu M. Maurice Gagné. Elle était la fille de feu madame Rose-Aimée Morin et de feu monsieur Antonio Boissy. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Marco) (Daniel Huard) et Carl (Pierrette Bouchard); ses petits-enfants: Sébastien (Julie Turbide), Karine, Andrée-Anne (Rémy Douville-Arcand), Camille Gagné Huard, Olivier Gagné Huard(Konny Pamella), Mya-Maude Lavoie-Roy; ses arrière-petits-enfants: Julianne et Raphaëlle Morin, sa nièce Denise Boissy; ses frères et sœurs: Feu Thérèse (Jacques Landry), Micheline (Jacques Dupont), feu André (feu Thérèse Michel), feu Denis (feu Gemma), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gagné: Pauline Gagné, feu Doris, feu Diane, feu Fleurette, feu Laurent, feu Robert, feu Fernand et feu Roger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 17h30 à 19h30.La famille remercie tout le personnel du CHUL ainsi que le Dr. Charles-Etienne Dubrûle et Brigitte Bourgault infirmière pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ.