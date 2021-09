DUSSAULT, Marc



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 8 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marc Dussault, époux de feu madame Lucille Savard. Il était le fils de feu madame Monique Trudel et feu monsieur Armand Dussault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Dassylva; ses enfants: Hélène (Claude), Alain (Linda), Danny (Ariadna), Stéphane (Catherine), Éric (Marie-Hélène); ses petits-enfants: Patrick (Véronique), Keven (Andréa), Chantal (Jennifer), Samuel (Katarra), Félix, Coralie (Jérémy), Élyse et Maxime Descarreaux (Catherine); ses arrière-petits-enfants: Laurence, Zachary, Olivier, Clara Rose, Lyvia, Emrick; ses frères et sœurs: Jean-Paul (Huguette), Huguette (feu Victor), Gisèle (feu Rosaire), Gilles (Denise), Georges (Lisette), Lisette (Gilles), feu Réjean, Jacques (Diane), Jocelyn (Rita), Claude (Linda), Michèle (Yvan), Gaétan (France); son beau-fils Denis Marier (Édith); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Savard et Dassylva ainsi que plusieurs parents et amis. Un remerciement à tout le personnel soignant et autres de l'Unité des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.