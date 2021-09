ST-LAURENT, Marie-Paule Ross



À Québec, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé Madame Marie-Paule Ross St-Laurent, épouse de feu Fernand St-Laurent. Elle laisse dans le deuil ses filles Doris (feu Guy Dubreuil), Marie-Josée (Daniel Bissonnette) Marie-Line, Mona (Richard Crépeault), Kathie (Robert McNeil). Ses petits-enfants Claudine Paquet (Michel Defoy), Stéphanie Paquet, Chantale Crépeault (Guillaume Fontaine), Martine Crépeault (Sébastien Dionne), Audrey St-Laurent, Nicolas Crépeault et Vincent Crépeault, ses arrière-petits-enfants Joannie, Léanie, Lindsay, Chad, Émilie et Arthur. Elle était la fille de feu Paul-Émile Ross et feu Marie-Louise St-Pierre sœur de feu Yolande (feu Lucien Jean), feu Jeannine (feu Jean Pichette), feu Yvon (Éveline Morisset), feu Guy (feu Thérèse Roy) et feu Estelle (feu Marius Boulanger) belle-sœur de feu Paul-Émile St-Laurent et feu Aline Lavoie, feu Sylvius St-Laurent et Edesse Leclerc, Charles St-Laurent et Rachel Caron et Jacques St-Laurent ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins(es) et amis(es). La famille a confié madame Ross au :La famille désire remercier la résidence Le Coulongeois à Ste-Foy pour les soins et leur bienveillance des deux dernières années avec notre mère. Elle tient aussi à remercier très sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, particulièrement le personnel aux soins palliatifs du B-E4 pour leur soutien, leur gentillesse et leur humanité auprès de leur mère dans ses derniers instants.et pour la mise en terre qui s'effectuera par la suite au cimetière de Luceville. Nous invitons donc parents et amis à venir célébrer avec nous. Les offrandes peuvent se traduire à un don fait à Fondation du CHU de Québec. Pour rendre hommage à madame Ross, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com.