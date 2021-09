PRUNEAU, Colette



À Québec, le 26 août 2021, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée dame Colette Pruneau, épouse de monsieur Michel Desmarais, fille de feu Alfred Pruneau et de feu Marie-Jeanne Lafrance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 10h à 11h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil toute sa famille. La famille tient à remercier le personnel du département des soins intensifs du CHUL pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.