POITRAS, Rosario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rosario Poitras (Rosaire), époux de madame Eva Cloutier. Fils de feu dame Marie-Ange Dubé et de feu monsieur Alexis Poitras, il demeurait à Lévis, autrefois à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Alain (Denise Doré), Marc (Diane Jean), André (Odette Caron) et Benoit (Chantal Lavoie); ses petits-enfants : Dave, Philippe et Valérie Poitras; Caroline et Alexandre Poitras; Amélie et Olivier Poitras, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Rosabelle et Edouard Demers; Caleb et Maxime Murphy; Sophie Poitras et à venir bientôt, la petite Eva (Poitras). Il est allé rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Maurice (feu Gabrielle Poitras), feu Armand (feu Noëlla Coulombe), feu Jean-Guy (feu Gabrielle Morneau) et feu Jeanne d'Arc (feu Denis Bernier). Il laisse également pour la pleurer, ses sœurs : Carmelle (feu Thomas Walsh), Charlotte (feu Robert Thibault); de la famille Cloutier : Rita Gamache (feu Paul-Émile Cloutier) et Hélène Gamache (feu Donat Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à celui du CLSC de Lévis (Saint-Romuald) pour leur accompagnement, leurs attentions et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 de L'Islet, 247, boul. Nilus-Leclerc, L'Islet (Québec), G0R 2C0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 11 septembre 2021, jour des funérailles à compter de 13h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.